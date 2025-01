El PS denuncia que Andorra ha passat d'”estat del benestar” a convertir-se en un “estat assistencialista”

El president del partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, i el membre del Comitè Executiu, Joao de Melo, han expressat preocupació pel model socioeconòmic actual d’Andorra, assegurant que el país “ha passat de ser un ‘estat del benestar’ a un ‘estat assistencialista'”. A més, han argumentat que “dependre de les ajudes governamentals per arribar a final de mes és un símptoma d’un model que no funciona“. En aquest sentit, Baró ha advertit que, si bé aquest sistema pot ser útil a curt termini per aplicar solucions temporals, “a llarg termini no és sostenible”, tot criticant les polítiques dels Demòcrates per Andorra (DA) en qualificar-les de “neoliberals”.

De Melo ha aportat dades que, segons el PS, posen de manifest la gravetat de la situació: “Un 7,3% de la població andorrana es troba en situació de privació material severa i un 3% té dificultats per arribar a final de mes”. Els socialdemòcrates consideren aquestes xifres “alarmants” i les han contrastat amb les declaracions de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha assegurat que l’economia “va bé”. Davant d’aquesta contradicció, Baró ha insistit en la necessitat de repensar el model actual del país per garantir un futur millor per a tota la ciutadania.

Durant la roda de premsa, el president del partit també ha posat èmfasi en la importància de disposar de dades concretes per elaborar una legislació efectiva. “Demanem dades perquè només així es pot fer una bona feina legislativa”, ha afirmat, tot criticant que, en diverses ocasions, s’han realitzat compareixences sense la informació necessària, dificultant l’elaboració de propostes sòlides. “Aquestes dades ens permetran continuar treballant”, ha subratllat, destacant que el PS prioritza la millora de les condicions de la classe baixa i mitjana, mentre que considera que les necessitats de la classe alta s’han de tractar des d’una altra perspectiva.

Finalment, el PS ha reclamat al Govern informació detallada sobre salaris i pensions per trams. En concret, han sol·licitat dades sobre el salari mitjà d’una jornada de 40 hores, així com l’import del salari mitjà cotitzat a la CASS per sector d’activitat des de l’any 2008. Segons Baró, aquestes dades són essencials per aprofundir en la comprensió de la realitat socioeconòmica i impulsar canvis que beneficiïn la ciutadania.