Els socialdemòcrates presenten una esmena a la totalitat als 2,6 milions que Govern vol destinar a Andorra Digital

El grup parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat aquest dimecres una esmena a la totalitat al projecte de llei de modificació de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2026, rebutjant així els crèdits que Govern vol destinar al funcionament d’Andorra Digital. En concret, els recursos previstos ascendeixen a 2,6 milions d’euros, motiu pel qual consideren que s’ha de revisar «de manera profunda el model abans de continuar comprometent recursos públics».
En aquest sentit, els socialdemòcrates defensen que aquests recursos s’han de gestionar «amb màxima transparència, rigor i eficàcia» i que qualsevol nova estructura pública ha d’estar plenament justificada tant pel que fa a la seva necessitat com al funcionament, el cost i l’encaix dins de l’Administració pública. «Andorra Digital no aporta cap valor afegit real, duplica estructures i representa un risc per al control públic i la transparència», afegeixen des de la bancada de l’oposició.