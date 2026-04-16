El PS planteja legalitzar l’avortament i regular-lo fora del Codi Penal amb límits a partir de les 14 setmanes de gestació

“Sabem que no només és la despenalització i que s’ha de legalitzar l’avortament”. Amb aquesta premissa, la consellera general Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha defensat el conjunt d’esmenes presentades pel seu grup a la modificació del Codi Penal, les quals inclouen canvis en matèria d’avortament i delictes relacionats amb la llibertat sexual.
Pel que fa a la interrupció voluntària de l’embaràs, la proposta estableix que sigui sancionada quan es produeixi a partir de les 14 setmanes, amb penes de presó de tres mesos i inhabilitació de tres anys. En canvi, no es consideraria punible entre les 14 i les 22 setmanes si es donen determinades circumstàncies, com ara risc per a la vida de la mare, embaràs derivat d’un delicte contra la llibertat sexual o anomalies greus acreditades mèdicament.
Vela ha remarcat que la voluntat del grup és anar més enllà del marc penal i avançar cap a una regulació completa: “Hem de treure a la dona del Codi Penal”, una idea que, segons ha recordat, ja havia estat expressada anteriorment pel papa Francesc. En aquest sentit, ha instat el Govern a presentar una llei específica que determini les condicions, garanties i accés a aquest dret, tant des del punt de vista sanitari com jurídic.
La consellera ha assenyalat que la iniciativa respon a la manca d’avenços en aquesta matèria: “Govern diu que es despenalitzarà. Govern no ho fa, ho fem nosaltres”. Tot i això, ha reconegut que és l’Executiu qui ha d’assumir el desenvolupament normatiu, atès que disposa dels recursos necessaris.
El consentiment sexual, en el punt de mira
Les esmenes també introdueixen modificacions en la regulació del consentiment sexual. La proposta situa l’edat en els 16 anys i redueix la diferència d’edat permesa entre menors d’entre 14 i 16 anys de cinc a tres anys. Segons la consellera Laia Moliné, “una diferència de 3 anys es considera com a consentides”. La consellera ha explicat que el text inicial presentava contradiccions entre articles, ja que combinava referències als 14 i als 16 anys. “El que fem és limitar als 16 anys, però amb aquests supòsits de 3 anys”, ha indicat.
Aquest plantejament s’acompanya de dades que mostren un increment dels delictes contra la llibertat sexual. L’any 2024 es van registrar 127 casos, un 27% més que l’any anterior, amb 23 violacions i un augment significatiu de víctimes menors, que han passat de 10 a 50.
En relació amb l’assetjament, el grup proposa delimitar la conducta d’enviar contingut sexual sense consentiment perquè només sigui sancionable quan hi hagi voluntat de vulnerar la dignitat de la persona, amb l’objectiu d’evitar afectar pràctiques consentides en l’àmbit privat. Pel que fa a l’explotació sexual, les esmenes aposten per concretar les conductes tipificades i evitar formulacions genèriques, incorporant exemples com el grooming, el xantatge sexual o el turisme sexual per garantir una aplicació més precisa de la norma.
Entre les esmenes presentades també s’inclou la incorporació d’un nou article per regular les pràctiques de conversió. La proposta preveu penes d’arrest de tres mesos a tres anys per a aquelles conductes dirigides a modificar o suprimir l’orientació sexual o de gènere d’una persona mitjançant accions que afectin la seva integritat moral. Aquestes penes s’agreugen en casos de persones menors, vulnerables o amb discapacitat, i també es contempla la inhabilitació per a qui promogui aquestes pràctiques. Segons Moliné, es tracta de “tipificar el que és delicte i el que no” i de donar resposta a un buit legal existent.