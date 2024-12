El PS critica el nomenament “a dit” de la nova presidenta de l’IAD

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha expressat el seu desacord amb el procediment seguit per designar la nova presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), qualificant-lo d’elecció “a dit”. Baró ha denunciat el que considera una mostra de “nepotisme” per part de Demòcrates per Andorra, afirmant que “no es pot permetre que es facin favors polítics col·locant amistats en un organisme que afronta reptes importants, com la despenalització de l’avortament”. En aquest sentit, el líder del PS ha reiterat el compromís del seu partit per continuar treballant en la defensa i la promoció dels drets de les dones a Andorra.

A més, Baró ha lamentat que no s’hagi tingut en compte la tasca realitzada per membres de l’equip actual de l’IAD, persones que han estat implicades des de la creació de l’organisme i que han treballat al costat de l’anterior presidenta, Montserrat Rochera. Segons el dirigent socialdemòcrata, aquestes professionals haurien pogut garantir una transició més coherent i en sintonia amb les necessitats de l’organisme.