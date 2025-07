Sessió de Consell de Comú

El projecte de desviament de la Massana agafa impuls amb l’aprovació de l’addenda de tres parcel·les comunals

En la sessió també s'ha aprovat un nou conveni per a la cessió de terrenys destinats a l’execució d’un mur de protecció al riu Cardemeller

El Consell de Comú de la Massana ha aprovat aquest dilluns una addenda al conveni de cessió de terrenys amb el Govern per fer possible el projecte del desviament de la Massana. L’acord inclou tres parcel·les de titularitat comunal: l’Hort de la Mola de Casa Quico (295,10 m²), una part de la parcel·la Cobert La Mola (2,99 m²) i una porció de 11,74 m² afectada per la nova configuració de l’enllaç E-17.

Paral·lelament, el ple comunal també ha donat llum verda a la signatura d’un nou conveni amb l’Executiu per a la cessió de terrenys destinats a l’execució d’un mur de protecció al riu Cardemeller. Aquesta actuació s’inclou dins el projecte d’eixamplament de la CG-4, entre Pal i el pont de la Coma, i té com a objectiu principal millorar la seguretat viària, especialment pel que fa al pas dels autobusos, amb un impacte positiu en la mobilitat interna de la parròquia.

En l’àmbit del desenvolupament econòmic, la sessió de consell ha aprovat per unanimitat la creació de La Massana Activa SLU, una nova societat pública concebuda per impulsar projectes estratègics vinculats al desenvolupament turístic i a la dinamització econòmica. El conseller de Finances, Agustí Garcia, ha destacat que serà “una eina essencial per la promoció, desenvolupament, gestió i explotació d’activitats i serveis relacionats amb la dinamització social, cultural, esportiva, turística i econòmica de la parròquia”.

Finalment, en relació amb la societat participada SETAP 365, el Consell ha facultat els cònsols a votar favorablement als canvis que es proposaran a la Junta General extraordinària de la societat. Es tracta de la ratificació dels acords per traspassar els accionistes minoritaris d’ENSISA a la nova societat, un pas previst ja des de l’any 2023 i que consolida l’esquema societari del pacte de socis.