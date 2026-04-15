El programa d’accés al primer habitatge arriba a 20 famílies amb el 70% dels beneficiaris per sota del salari medià

El programa públic per facilitar l’accés al primer habitatge en propietat continua ampliant beneficiaris i ja arriba a una vintena de famílies. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquesta setmana a sis noves sol·licituds, arribant a 20 des de la posada en marxa de la iniciativa fa cinc mesos. En total, s’han tramitat 25 expedients, dels quals 20 han estat validats, mentre que la resta es troben encara en diferents fases de tramitació o han quedat sense efecte per decisió dels sol·licitants.
Segons ha destacat el ministre portaveu, Guillem Casal, el balanç és positiu i evidencia que el mecanisme està arribant a perfils que tenen més dificultats per accedir al mercat immobiliari. En aquest sentit, ha defensat que es tracta d’un programa “exitós”, tot i les crítiques rebudes. El ministre també ha posat xifres al perfil dels beneficiaris. Els ingressos mitjans se situen en 58.999 euros anuals i, segons ha remarcat, el 70% de les famílies que han rebut l’ajuda es troben per sota del salari medià, un element que, al seu entendre, confirma que el programa s’adreça a les capes de la població amb més dificultats per accedir a un habitatge.