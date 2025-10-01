El procés “Tracem el futur d’Andorra” comença a Sant Julià i s’estén amb debats oberts a totes les parròquies

El Centre cultural de Sant Julià de Lòria ha estat l’escenari del primer debat del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”, iniciat aquest dimecres al vespre amb l’objectiu de definir els reptes del país per als pròxims anys. La iniciativa compta amb la implicació del Govern, el Consell General, els comuns i la ciutadania.
El copresident del comitè rector, Manel Riera, ha explicat que el procés inclourà tant debats ciutadans com trobades multisectorials amb entitats. “Mitjançant aquests espais es podran deliberar sobre els problemes d’Andorra i proposar les solucions més adequades”, ha assenyalat.
Riera també ha destacat que l’abast temàtic és ampli i de mirada a llarg termini: “Les línies de reflexió cobreixen pràcticament tot el que pot afectar Andorra en el futur, pensant en una generació vista”. Els resultats de cada sessió es trametran al comitè, que s’encarregarà d’analitzar i sistematitzar la informació recollida.
Les pròximes trobades tindran lloc arreu del país. El dijous 2 d’octubre es farà la sessió a la sala dels Arcs de la Massana. El 6 d’octubre, Encamp acollirà el debat al complex esportiu i sociocultural, mentre que l’endemà serà el torn del Pas de la Casa, al centre esportiu. L’11 d’octubre, el col·loqui es traslladarà a la sala La Buna d’Ordino. El Centre de Congressos d’Andorra la Vella rebrà els participants el 9 d’octubre, i el vestíbul del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà la cita el dia 13. Finalment, el 14 d’octubre el Palau de Gel de Canillo tancarà aquest primer calendari de debats.
Aquest cicle de reunions obre la primera fase del procés, que al gener del 2026 preveu constituir una Assemblea Ciutadana escollida per sorteig. Aquesta tindrà l’encàrrec de representar la diversitat de la societat andorrana i de retornar les conclusions abans que finalitzi el primer trimestre