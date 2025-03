Dia de la Constitució

Espot ressalta el valor de la diplomàcia com a “eina essencial per garantir l’estabilitat i el progrés compartit”

El mandatari general posa en valor "els esforços intensos" del Principat per reforçar la cooperació en matèria internacional

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest divendres al matí una seixantena de representants del cos diplomàtic acreditat a Andorra en el marc dels actes de celebració del 32è aniversari de la Constitució. És per això que en la cerimònia, que ha servit per reforçar la cooperació bilateral i estrènyer els lligams d’Andorra en l’àmbit internacional, Espot ha remarcat que el Principat “ha intensificat els seus esforços per reforçar la cooperació internacional”.

Ho ha assegurat en àmbits clau com el canvi climàtic, així com el desenvolupament sostenible i la digitalització a través de la participació activa en institucions internacionals de primer nivell, com les Nacions Unides, el Consell d’Europa, l’OSCE, la francofonia i la Cimera Iberoamericana. “La nostra participació activa en aquests organismes reafirma la nostra voluntat de ser un actor responsable i compromès amb els grans reptes globals”, ha exposat el mandatari.

Altrament, ha destacat que davant dels desafiaments geopolítics, econòmics i mediambientals “cada vegada més complexos”, la diplomàcia “esdevé una eina essencial per garantir l’estabilitat i el progrés compartit”. D’altra banda, i sobre el procés d’aproximació amb la Unió Europea, ha recordat que Andorra està a l’espera que els estats membres i el Parlament Europeu validin l’acord d’associació, un instrument que ha de permetre al país “ajudar a diversificar l’economia i obrir així un ventall d’oportunitats per als nostres joves”. “La cooperació amb els nostres socis europeus internacionals és fonamental per assolir aquest objectiu amb èxit”, ha conclòs.

Val a dir que la recepció del cos diplomàtic acreditat a Andorra es completarà amb una reunió de treball i un dinar amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el qual té lloc en aquests moments. Per la seva banda, Tor ha reafirmat també el compromís d’Andorra amb la cooperació internacional i la defensa dels valors democràtics. De forma que ha citat la solidaritat del país amb Ucraïna, la defensa del dret internacional i la necessitat d’una pau justa. Alhora, també ha subratllat el paper actiu del Principat en la lluita contra el canvi climàtic, així com en la desinformació i la protecció dels drets humans, especialment dels infants i les dones.