El primer esborrany sobre la regulació del cànnabis terapèutic, una realitat el 2025

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha donat resposta a la pregunta sobre la regulació del cànnabis terapèutic durant la trobada amb els mitjans de comunicació, destacant que la feina en aquesta matèria és “transversal”, ja que és una competència compartida amb altres departaments. En aquest sentit, Casal ha assenyalat que durant la legislatura passada ja es va començar a treballar en aquesta qüestió i que “es va elaborar un esborrany de text amb el conjunt dels departaments del Govern per trobar el millor encaix dins d’aquesta indústria al nostre territori”.

En aquest punt, el titular de la cartera d’Agricultura ha puntualitzat que “tenim un punt diferencial perquè hem fet un treball conjunt amb l’Associació de Pagesos i Ramaders”, en comparació amb altres propostes de llei que han entrat al Consell General. Un aspecte que, segons Casal, evidencia la voluntat de trobar un encaix concret i específic per al sector.

Casal ha subratllat que totes les tasques prèvies han permès elaborar un primer esborrany sobre la regulació del cànnabis, el qual probablement “veurà la llum a principis del 2025”. Pel que fa a aquesta possible normativa, el ministre ha explicat que, a partir d’aquest punt, es treballarà de manera interna dins el Govern, donant la possibilitat a la resta de ministeris implicats de “dir la seva”. Finalment, ha destacat que, un cop el text estigui enllestit, passarà per la seu parlamentària, on els grups parlamentaris podran examinar-lo i fer-hi les seves aportacions.