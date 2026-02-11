Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Banderes europees a l'edifici de la Comissió Europea. | Getty Images
El Periòdic d'Andorra
Aprovació en sessió plenària

El Parlament Europeu dona llum verda a l’informe de l’Acord amb la UE tot i el debat intern que encara continua obert

La votació intermèdia suma 552 vots a favor, mentre continuen creixent les veus que reclamen més transparència sobre el contingut del text

El Parlament Europeu ha aprovat en sessió plenària l’informe intermediari relatiu a la proposta de decisió del Consell sobre la celebració de l’Acord d’associació entre la Unió Europea, Andorra i San Marino. El text ha rebut 552 vots a favor, 24 en contra i 75 abstencions. Cal destacar que l’informe ja havia estat avalat prèviament pel Comitè d’Afers Exteriors del Parlament Europeu (AFET), amb 56 vots favorables, tres en contra i cinc abstencions.

Durant el debat, la ponent, Željana Zovko, ha defensat que l’Acord “és el més ampli subscrit fins ara per la UE amb països tercer”, tant per l’abast del mercat interior com pels àmbits de cooperació inclosos. Segons ha exposat, el text preveu un accés progressiu al mercat interior europeu, a més de sostenir que pot reforçar la cooperació política i econòmica en un context marcat per les actuals transformacions geopolítiques.

Tot i el suport registrat a Estrasburg, el text aprovat no modifica el contingut negociat, sinó que expressa la posició política del Parlament Europeu abans que el Consell adopti la decisió final que permeti la signatura formal de l’acord. Posteriorment, s’haurà de completar el procés de ratificació corresponent. Cal recordar que la votació arriba l’endemà que el membre del Consell Nacional de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, admetés públicament que el Pacte d’Estat per l’Acord d’associació “ha fracassat” i advertís que el procés “està cansant la ciutadania”, en un context en què les enquestes apunten a una majoria de respostes contràries o indecises.

Bartumeu admet que el Pacte d’Estat “ha fracassat” i reclama obrir el debat de l’Acord amb la UE a la ciutadania

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’Executiu aprova un paquet d’ajuts “evolutiu” per als comerços del Pas amb cotitzacions i bonificacions fiscals
El Govern defensa el treball amb agents econòmics i socials dins el Pacte d’Estat i no descarta “incorporar més veus”
L’Executiu actualitza els preus del parc públic d’habitatge d’acord amb l’IPC amb un increment del 2,6% per al 2026

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
L’Executiu aprova un paquet d’ajuts “evolutiu” per als comerços del Pas amb cotitzacions i bonificacions fiscals
  • Política
El Govern defensa el treball amb agents econòmics i socials dins el Pacte d’Estat i no descarta “incorporar més veus”
  • Política
L’Executiu actualitza els preus del parc públic d’habitatge d’acord amb l’IPC amb un increment del 2,6% per al 2026
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu