El Parlament Europeu dona llum verda a l’informe de l’Acord amb la UE tot i el debat intern que encara continua obert

El Parlament Europeu ha aprovat en sessió plenària l’informe intermediari relatiu a la proposta de decisió del Consell sobre la celebració de l’Acord d’associació entre la Unió Europea, Andorra i San Marino. El text ha rebut 552 vots a favor, 24 en contra i 75 abstencions. Cal destacar que l’informe ja havia estat avalat prèviament pel Comitè d’Afers Exteriors del Parlament Europeu (AFET), amb 56 vots favorables, tres en contra i cinc abstencions.
Durant el debat, la ponent, Željana Zovko, ha defensat que l’Acord “és el més ampli subscrit fins ara per la UE amb països tercer”, tant per l’abast del mercat interior com pels àmbits de cooperació inclosos. Segons ha exposat, el text preveu un accés progressiu al mercat interior europeu, a més de sostenir que pot reforçar la cooperació política i econòmica en un context marcat per les actuals transformacions geopolítiques.
Tot i el suport registrat a Estrasburg, el text aprovat no modifica el contingut negociat, sinó que expressa la posició política del Parlament Europeu abans que el Consell adopti la decisió final que permeti la signatura formal de l’acord. Posteriorment, s’haurà de completar el procés de ratificació corresponent. Cal recordar que la votació arriba l’endemà que el membre del Consell Nacional de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, admetés públicament que el Pacte d’Estat per l’Acord d’associació “ha fracassat” i advertís que el procés “està cansant la ciutadania”, en un context en què les enquestes apunten a una majoria de respostes contràries o indecises.