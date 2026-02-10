Bartumeu admet que el Pacte d’Estat “ha fracassat” i reclama obrir el debat de l’Acord amb la UE a la ciutadania

El membre del Consell Nacional de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, ha afirmat aquest dimarts que el Pacte d’Estat per l’Acord d’associació amb la Unió Europea “ha fracassat” en la seva funció comunicativa i ha reclamat un canvi de model que permeti informar i implicar directament la ciutadania. Així, i en el marc d’una roda de premsa conjunta amb el president del partit, Josep Roig, Bartumeu ha fet una autocrítica explícita sobre el funcionament del Pacte d’Estat. “No hem sabut trobar la manera de compartir aquest projecte de futur sense secretismes ni tecnicismes”, ha admès, tot afegint que aquesta manera de fer “ha anat perjudicant la percepció ciutadana” envers l’Acord.
En aquesta línia, l’excap de Govern ha denunciat que, malgrat disposar d’eines per explicar el contingut de l’Acord, aquestes no s’han utilitzat. “Vam preparar un argumentari temàtic per a la població, però ha quedat als calaixos i no s’ha volgut emprar políticament”, ha assegurat. Davant aquesta situació, Bartumeu ha proposat que el Pacte d’Estat evolucioni cap a un model més obert, similar al que s’ha impulsat a San Marino, on nou mesos abans de tancar les negociacions es va crear una comissió mixta per analitzar l’encaix amb la UE: “Aquesta comissió la presideix el ministre d’Afers Exteriors, Luca Beccari, i hi participen representants polítics, econòmics i socials, així com els principals sindicats i els partits que es van presentar a les eleccions generals”.
Aquesta comissió també està oberta a tots els membres del parlament, encara que sense dret a vot ni a paraula, i funciona com un espai de debat. “L’Acord no és un projecte del govern de torn, és un projecte de país”, ha remarcat Bartumeu. En la mateixa línia, ha exposat una segona proposta inspirada en l’experiència de San Marino: una campanya de divulgació adreçada a la ciutadania. “S’hi ha posat en marxa un opuscle informatiu perquè estudiants, treballadors, empreses i ciutadans puguin entendre com l’Acord impactarà en la seva vida quotidiana i professional”, ha ponderat.
En aquest context ,ha situat el debat en una fase que, segons ha advertit, “està cansant la ciutadania”, tot recordant que el procés d’associació entra a la recta final. Bartumeu ha atribuït bona part del desgast actual als dubtes mantinguts durant dos anys sobre la naturalesa jurídica de l’Acord. “El debat sobre si era mixt o únicament comunitari ha allargat innecessàriament el procés”, ha lamentat, recordant que ell mateix ja havia defensat des de l’inici el caràcter mixt. “Podríem haver anat per feina des de llavors”, ha afegit.
Pel que fa al calendari europeu, ha explicat que aquest dimecres el Parlament Europeu té a l’ordre del dia la discussió sobre l’Acord d’associació amb Andorra i San Marino. “Tot apunta que el Parlament Europeu l’aprovarà plenament”, ha indicat, tot i advertir que es tracta d’un pas intermediari. “Encara falta el mandat del Consell Europeu perquè la Comissió pugui signar l’Acord, i després es farà l’informe definitiu”, ha precisat. En paral·lel, ha detallat que a Brussel·les s’està a punt d’arribar a una posició conjunta que confirmaria el caràcter mixt de l’Acord. “A partir d’aquí es podria elevar una proposta al Consell Europeu”, apuntant que aquest tràmit podria quedar resolt abans de Pasqua.
Bartumeu també ha fet referència a la resposta del president francès, Emmanuel Macron, a la carta en què considerava que l’Acord havia de tenir caràcter mixt. Segons ha relatat, en la reunió del Pacte d’Estat de llavors es va acordar aturar l’activitat pública de defensa del caràcter no mixt: “Vam decidir que havíem de fer un pas al costat”. Poc després, però, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, va fer una compareixença pública mantenint aquella mateixa línia. “Es va continuar en una trajectòria equivocada”, ha afirmat Bartumeu, qualificant aquell episodi de “lamentable espectacle” que “no va fer cap favor a la comprensió ni a la percepció de seriositat amb què s’estava tractant aquesta qüestió”.
Pel que fa a la recepció de la seva proposta dins del Pacte d’Estat, Bartumeu ha explicat que la va exposar en una reunió recent i que “ningú es va oposar” al plantejament. “La sensació que puc transmetre és que es va posar el tema en procés de reflexió i estudi”, ha explicat. Com a punt, l’excap ha vinculat la necessitat d’obrir el procés a la ciutadania amb les dades d’opinió pública. “Les enquestes mostren que hi ha una majoria pel no i molts indecisos”, ha assenyalat. “Una vegada explicat, hem de treballar per convèncer la ciutadania que l’impacte positiu serà superior al negatiu, que també n’hi haurà”, ha ponderat.
Pel que fa al debat sobre la celebració d’un referèndum, Bartumeu ha volgut puntualitzar quin és l’abast real d’aquesta eina en el marc constitucional andorrà. “És important recordar què diu la Constitució: no hi ha referèndums decisoris en aquesta matèria. Aquest referèndum només pot ser consultiu”, ha afirmat. En aquest sentit, ha reiterat que sempre ha respectat el compromís d’assumir un referèndum consultiu, però ha advertit de les conseqüències polítiques que podria tenir un resultat negatiu. “Si el ‘no’ fos majoritari i el Govern decidís no portar l’acord al Consell General, seria una decisió política, no constitucional”, ha remarcat.
Finalment, preguntat sobre l’alternativa d’unes eleccions plebiscitàries, el dirigent de Progressistes-SDP ha rebutjat aquesta etiqueta, tot i reconèixer que en els pròxims comicis el debat sobre l’Acord d’associació estarà inevitablement present. “A les eleccions, les forces polítiques han de dir clara i responsablement què defensen”, ha assenyalat, afegint que el que cal és parlar amb claredat a la ciutadania sobre el contingut i les conseqüències de l’acord. “Tot això no és una qüestió constitucional, és política”, ha conclòs Bartumeu.