El Parlament de Catalunya reclama potenciar l’Hospital de Meritxell com a centre de referència per a l’Alt Pirineu

La Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució de Junts per Catalunya que insta el Govern a desplegar de manera efectiva el protocol de cooperació sanitària signat entre l’Estat espanyol i el Principat el febrer del 2023. La iniciativa, defensada pel diputat Jordi Fàbrega, posa l’accent en la necessitat d’avançar en aquest acord per millorar l’atenció sanitària dels veïns de l’Alt Urgell i del conjunt de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.
Segons Fàbrega, el desenvolupament del protocol és “imprescindible per garantir una atenció més propera, ràpida i eficient” a la població d’aquests territoris. En aquest sentit, ha recordat que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, situat a poc més de 15 quilòmetres de la Seu d’Urgell, disposa dels recursos i l’equipament necessaris per assumir nombroses patologies que actualment es deriven a centres com l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida o la Vall d’Hebron.
“Fa anys que treballem per ampliar les prestacions que es poden realitzar a Andorra […] Siguin els professionals de l’Alt Urgell qui puguin decidir quines proves, consultes o ingressos es poden fer” – Jordi Fàbrega
“Fa anys que treballem per ampliar les prestacions que es poden realitzar a Andorra, sempre amb criteris clínics, i perquè siguin els professionals de l’Alt Urgell qui puguin decidir quines proves, consultes o ingressos es poden fer a l’Hospital de Meritxell”, ha explicat el diputat. Actualment, ja s’hi duen a terme determinades proves i tractaments, com la diàlisi, les broncoscòpies o col·laboracions en radiologia i anatomia patològica. Tot i això, Fàbrega ha remarcat que el protocol del 2023 suposa “una oportunitat per fer un salt endavant”, tant en l’ampliació de serveis disponibles com en la reducció de desplaçaments llargs.
El diputat ha subratllat també que la pandèmia va evidenciar que la cooperació sanitària transfronterera és “viable, útil i necessària”. Amb tot, ha advertit que per fer efectives les ampliacions previstes cal que el Departament de Salut concreti, conjuntament amb el Sistema Andorrà d’Atenció Sanitària, quines especialitats, serveis hospitalaris i atenció d’UCI es poden oferir des d’Andorra. “Ens ha costat molt arribar fins aquí; ara cal culminar el procés i traduir els acords en millores reals per a la ciutadania”, ha conclòs.