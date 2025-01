Govern confia que el parc eòlic del Maià pugui entrar en funcionament el 2027

El Govern ha aprovat definitivament aquest dimecres el Pla sectorial d’infraestructures eòliques, un pas imprescindible per adjudicar el projecte constructiu a FEDA. Aquesta aprovació arriba després de la finalització del període d’exposició pública i transfronterera, en compliment de la llei d’avaluació ambiental de projectes i plans, i de la recepció dels informes preceptius i vinculants dels comuns de Canillo i Encamp.

Amb aquest tràmit, es reserva l’espai necessari en l’àmbit urbanístic per impulsar el parc eòlic del Maià, el qual es preveu com un projecte clau en la transició energètica d’Andorra. Paral·lelament, s’ha d’iniciar la cessió gratuïta dels terrenys comunals d’Encamp i Canillo on s’ubicarà la infraestructura, un pas fonamental perquè es pugui materialitzar el projecte. Segons el ministre portaveu, Guillem Casal, la previsió és que el parc estigui en funcionament el 2027. Tot i això, ha reconegut que encara queden diversos passos per endavant abans d’engegar la fase constructiva. “Ens hem fixat com a objectiu tenir el parc eòlic construït i operatiu el 2027. Continuem treballant en aquest horitzó temporal”, ha destacat.

El futur parc eòlic permetrà cobrir el 30% de la demanda elèctrica actual, a més d’ajudar a diversificar les fonts de producció energètica i disminuirà les emissions de gasos d’efecte hivernacle vinculats al consum d’energia (entre 4.900 i 6.400 tones de CO₂ anuals). Per altra banda, l’emplaçament escollit, el cim del Maià, s’ha determinat com la zona amb més potencial de producció d’energia segons els informes tècnics. Els aerogeneradors permetran generar una producció anual estimada de 51 GWh, equivalent al consum de 15.000 llars.

Inicialment, el PSIEA preveia una reserva d’espai al Maià per a un parc solar. No obstant això, a petició del Comú d’Encamp i en vista de la futura implementació del parc eòlic, l’Executiu ha desafectat part d’aquesta reserva per facilitar la instal·lació de la nova infraestructura. “La zona prevista per al parc solar es redefineix per optimitzar l’espai i prioritzar el parc eòlic, que ofereix una generació d’energia més favorable en relació amb el terreny ocupat”, ha explicat Casal.