Lladós encapçala la delegació andorrana a la reunió del FMI sobre economia i finançament sostenible

El ministre de Finances, Ramon Lladós; la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana; i el director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda, han participat en la reunió de tardor del Fons Monetari Internacional (FMI) celebrada a Washington D.C. (Estats Units) del 13 al 18 d’octubre, on s’han congregat els representants dels 191 països que formen part d’aquest organisme internacional. Durant l’assemblea, s’han tractat temes com les perspectives econòmiques mundials per al 2025-2026, el suport als països en vies de desenvolupament, digitalització i inclusió financera, i economia verda i finançament climàtic.
La delegació andorrana ha participat en la sessió plenària de l’organisme, en què han intervingut la directora gerent de l’FMI, Kristalina Georgieva, i el president del Grup del Banc Mundial, Ajay Banga, per exposar la seva visió sobre la situació econòmica internacional i les prioritats de les institucions per als propers mesos.
Durant el desplaçament a Washington els representants andorrans també han mantingut trobades bilaterals amb representants de l’FMI, amb ministres de Finances i secretaris d’Estat de Croàcia, Xipre, Països Baixos, Romania, Liechtenstein i Luxemburg, així com amb alts representants d’altres estats membres d’aquest organisme internacional.