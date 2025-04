Esborrany de despenalització

El ministre Baró anuncia que el debat sobre l’avortament arribarà a la cambra parlamentària a la tardor

El Govern justifica el retard en els treballs del text pel pes de la complexitat constitucional i institucional

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha assegurat aquest dilluns al Consell General que el projecte de despenalització de l’avortament “ha de prosperar amb temps i tirarà endavant”. Segons ha explicat, el Govern preveu que el debat parlamentari es pugui celebrar “de cara a la tardor amb tranquil·litat i detall”, un cop resolts “alguns plecs pendents de la doctrina Parolini”.

Baró ha subratllat que el Govern necessita “autonomia per decidir el seu calendari” i ha justificat el retard per la complexitat institucional i constitucional de la qüestió. “S’ha d’afrontar una constricció constitucional i institucional que s’empara en un règim catòlic”, ha declarat, i ha remarcat que en els darrers dos anys “s’ha avançat molt aconseguint trobar una via amb un treball filosòfic i teòric molt destacat”. El ministre ha puntualitzat que aquesta feina busca garantir la compatibilitat de la despenalització amb el model de Coprincipat vigent, advertint que “no és gens senzilla i depèn de no sortir-se d’un fil estret”.

També ha recordat que “no es banalitza” la qüestió, malgrat la seva demora, i ha fet referència a l’article 8 de la Constitució, que recull “les formes de vida en totes les seves facetes” i protegeix el nasciturus, segons la voluntat expressa del constituent.

Aquesta explicació ha arribat en resposta a la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, que ha preguntat si el posicionament del Govern ha variat respecte a reconèixer l’avortament com un dret cobert per la cartera de serveis de la seguretat social. “Ha de ser un dret lliure de decisió”, ha defensat Casal, demanant claredat sobre el suport de l’Executiu a aquesta causa.

En la mateixa línia, la consellera de Concòrdia, Núria Segués, ha qüestionat si el Govern preveu establir convenis amb centres mèdics del país per evitar que les dones hagin de marxar a l’estranger per avortar. Baró ha insistit que encara és aviat per parlar de convenis sanitaris, ja que “s’està avançant només en la part prelegislativa”.

Per la seva part, el president de Concòrdia i líder de l’oposició, Cerni Escalé, ha criticat durament la manca de celeritat. “Ens molesta que els temes que en especial toquen a les dones no es tractin amb la urgència que requereixen”, ha expressat. Escalé ha qualificat la situació de “vergonya internacional” i ha recriminat que després de 14 anys de debats “no s’hagi concretat cap avanç”.

Ha demanat una “actuació de responsabilitat” a l’Executiu i mesures per evitar el rescabalament de costos a les dones obligades a sortir del país per interrompre l’embaràs. “Els avenços han estat minsos i les dones no poden continuar esperant a una situació d’urgència”, ha conclòs.