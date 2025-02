Torres manté que el marc de la llei del Turisme estarà disponible a la tardor i sense una base restrictiva

Les pistes d’esquí de Grandvalira al Sector Encamp han acollit aquest matí una reunió més que s’afegeix a les 27 que ha efectuat el ministeri de Turisme i Comerç amb agents especialitzats del sector turístic i representants de l’agència de les Nacions Unides caracteritzada en aquest àmbit, l’ONU Turisme, per esbossar el marc normatiu que tindrà la futura Llei turística.

“És una col·laboració que hem fet a partir de la segona missió que ha dut a terme l’estament internacional al Principat per estudiar i concretar quin és el model de turisme més apropiat i sostenible que volem i del seu posterior disseny. Alhora, han contractat a diferents experts del camp per formar part d’un procés consultiu i participatiu i recollir així tots els seus suggeriments”, ha informat per als micròfons de la premsa el titular de la cartera turística, Jordi Torres.

Els membres de la delegació d’avui encapçalat pel ministeri de Turisme i altres agents especialitzats del sector de l’ONU per abordar una nova reunió per a la definició del marc legislatiu.

De fet, ONU Turisme ha celebrat durant la trobada aquest pas que dona el Principat en la seva evolució i transformació cap a un model més sostenible i basat en la formació. En aquest aspecte, la Sènior Project Specialist de l’organisme turístic de les Nacions Unides, Verònica Pinilla, ha esclarit que a aquesta llei ha de servir com un pilar per “consolidar el model turístic d’un país únic” i que gràcies a la seva col·laboració institucional, podran aconseguir “de manera efectiva afrontar tots els desafiaments que aquesta implica, les quals versen principalment la sostenibilitat, la formació i la competitivitat“.

A més, el ministre Torres ha afirmat que preveuen que es pugui presentar l’esborrany legislatiu de cara a la present primavera i que aquesta llei “no busca ser restrictiva en cap cas en haver-se escoltat també la petició d’agents públics i privats”. Tot i això, ha asseverat que “es veurà si s’han d’afegir algunes limitacions a la mateixa en funció dels resultats derivats dels estudis de càrrega que presentarem pròximament”. Altrament, ha recordat que la llei d’allotjaments turístics ja es troba implementada i que la seva millora ha de recaure en una major qualitat d’aquests establiments “per a atraure i captar un públic més prèmium”.

Per la seva banda, un altre dels membres que ha participat a delegació d’avui ha estat el catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Salamanca i expert en Dret del Turisme, Francisco Javier Melgosa, qui ha continuat l’explicació dels seus companys per corroborar que la idea del marc normatiu ha d’emparar no només als allotjaments turístics, sinó també a tot el patrimoni cultural del país i dels seus productes. “El seu model contempla quatre grans línies estratègiques: la mencionada sostenibilitat (medi ambient, economia i societat), formació i competitivitat, però també la digitalització, a més d’afegir-se el d’accessibilitat, que també la tenim aquí en una molt bona posició”, ha explicat Melgosa.

El catedràtic de dret administratiu i expert en Dret del Turisme, Francisco Javier Melgosa, explicant a la premsa les línies principals que aborda la pròxima legislació turística.

L’última paraula l’ha dirigit José Carlos Ferrer, expert en sostenibilitat i turisme sostenible, un dels especialistes assignats en la tasca de dotar els matisos que tindrà la futura legislació. “Hem consultat a través d’un procés d’escolta activa a un grup de més de 80 persones del sector i provinents de 30 organitzacions diferents per recavar els seus suggeriments i elaborar unes bones pràctiques que ajudin el Principat a millorar la sostenibilitat turística“, ha esgrimit. Sobre com ha estat la intervenció per al disseny del marc normatiu, ha catalogat que aquesta ha de servir per “millorar i modular la proposta i fer que les activitats turístiques siguin més conscients amb el medi ambient”, així com per a la societat i la seva economia.