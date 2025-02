El GREVIO reconeix Andorra els avenços en la lluita contra la violència de gènere amb iniciatives com el codi lila o l’IAD

Una delegació del Grup d’experts sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (GREVIO) del Consell d’Europa ha visitat Andorra entre el 10 i 12 de febrer per tal de conèixer els avenços fets al país en aquest àmbit. En concret, els representants d’aquest organisme han avaluat la implementació al Principat del conveni del Consell d’Europa de prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, conegut també com a conveni d’Istanbul.

En aquest sentit, els experts del GREVIO han felicitat l’Executiu per la seva acció en matèria d’igualtat, especialment per qüestions com ara el treball prioritari de les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere; o el desplegament de la llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

A més, els representants de l’organisme europeu s’han congratulat per la creació de l’Institut Andorrà de les Dones o per l’impuls del codi lila, així com per la tasca pedagògica en pro de la igualtat entre Igualtat i Educació i per les formacions que duu a terme el departament de Polítiques d’Igualtat, al qual ha demanat a continuar amb aquesta activitat, com també han animat a continuar amb la tasca governamental d’unificació de les dades relatives a igualtat.

Segons han apuntat, la visita forma part de la relació i del contacte habitual entre el GREVIO i el Govern i dona continuïtat a la qual els especialistes europeus ja van fer a principis del 2020. En aquesta ocasió, el grup d’experts ha centrat el desplaçament en el tema ‘Establir un clima de confiança proporcionant suport, protecció i justícia’, sobre la qual l’Executiu ja els va trametre informació el setembre passat. Així doncs, el grup ha pogut complementar la informació, obtenir més detalls sobre el terreny i, per tant, actualitzar el contingut descrit a l’informe governamental. L’informe d’avaluació complet estarà tancat i publicat a finals d’any.