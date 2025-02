El GREVIO avalua la implementació del Conveni d’Istanbul contra la violència de gènere

Una delegació del Grup d’Experts sobre la Lluita Contra la Violència envers les Dones i la Violència Domèstica (GREVIO) del Consell d’Europa s’ha reunit amb la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat en el marc de la seva visita a Andorra per avaluar el grau d’implementació del Conveni d’Istanbul al país.

Durant la reunió, s’han analitzat les mesures i polítiques en marxa per prevenir la violència contra les dones i fomentar la igualtat entre dones i homes. En aquest context, s’ha valorat l’impacte de la Llei 6/2022, del 31 de març, relativa a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats, així com a la no-discriminació per raó de gènere.

A més, s’ha abordat la implicació del Consell General en el seguiment del Conveni d’Istanbul, en línia amb l’article 70 d’aquest tractat, que preveu un paper actiu dels parlaments en la seva aplicació. En aquest sentit, els representants del GREVIO han manifestat interès en el treball de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat per garantir el compliment de les recomanacions del comitè pel que fa a Andorra.