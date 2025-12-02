El Govern rebutja greuges entre sectors i defensa increments salarials basats en dades i en l’evolució del mercat laboral

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reivindicat la línia que segueix l’Executiu en matèria salarial, defensant que les decisions preses en els últims anys responen a anàlisis tècniques i a la necessitat de mantenir una administració competitiva. En el tram final de l’entrevista ‘El cap de Govern respon’, el mandatari ha assegurat que “millor retribuïts seran millors treballadors públics” i ha sostingut que les actuacions aplicades han estat “justes i equitatives”.
Segons Espot, la política retributiva dels funcionaris és responsabilitat directa del Govern com a ocupador. Per aquest motiu, ha explicat que les revisions s’han fet “col·lectiu per col·lectiu” i basant-se en estudis empírics comparats amb llocs similars de països veïns. Així, ha insistit que aquesta metodologia ha permès definir un acord que considera fonamentat i necessari per mantenir la competitivitat del sector públic.
El cap de Govern ha recordat que el salari mínim ha augmentat un 34% en sis anys i que el salari mitjà ho ha fet gairebé un 25%
El cap de Govern ha descartat que les mesures per al personal públic representin cap greuge comparatiu amb els salaris del sector privat. D’aquesta manera, ha recordat que el salari mínim ha augmentat un 34% en sis anys i que el salari mitjà ho ha fet gairebé un 25%, increments que, segons ha remarcat, superen l’evolució del cost de la vida, situat “en un 20 i escaig per cent”.
En aquest context, Espot ha apel·lat a la necessitat de reforçar el diàleg entre els interlocutors socials per assegurar que les revaloritzacions salarials siguin equilibrades, remarcant que “el país necessita una capacitat de diàleg” per continuar avançant i per donar resposta a l’encariment progressiu de les despeses quotidianes.
Finalment, ha insistit que qualsevol revisió salarial global no pot recaure únicament en l’Executiu, sinó que ha de ser fruit d’un acord ampli entre sindicats i patronal. A més, ha apuntalat que aquest debat s’ha de fer amb rigor, serenitat i una visió compartida que vetlli per l’interès general i la sostenibilitat econòmica del país.