El Govern rebaixa les discrepàncies sobre la LOGTU i assegura que “entre el 90 i el 95% del document està acordat”

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha rebaixat l’abast de les discrepàncies exposades pels comuns sobre la reforma de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LOGTU) i ha subratllat que el gruix de les propostes compta amb un ampli acord entre les parts. Així, Casal ha remarcat que el procés de modificació de la llei no recau directament en l’Executiu, sinó en una comissió legislativa específica. “La Llei del sòl no l’està fent el Govern, sinó que hi ha una comissió legislativa encarregada de dur a terme aquesta modificació”, ha indicat, tot recordant que tant el Govern com els comuns van acordar “simplificar la tasca legislativa” a través d’aquest òrgan.
Segons el portaveu, el treball conjunt ha permès definir un document base amb una cinquantena de propostes que s’han de traslladar a aquesta comissió. En aquest sentit, ha qualificat aquest punt de partida d’“indispensable” per avançar cap a una nova normativa, tot insistint que les diferències detectades són puntuals i no alteren l’objectiu compartit. “Si del total de propostes només quatre o cinc presenten algun desacord o matís per part dels comuns, ens en podem felicitar”, ha afirmat, destacant que això permet “continuar obtenint l’objectiu final i primordial”, el qual és disposar d’un text consensuat per encarrilar la reforma.
En relació amb els cinc punts de desacord exposats ahir dimarts pels cònsols, el ministre ha evitat pronunciar-se’n directament i ha diferenciat entre els diversos documents en joc. D’una banda, ha recordat que el dictamen de la comissió d’estudi del Consell General va ser elaborat pels grups parlamentaris i aprovat per unanimitat, sense participació directa del Govern. “No correspon al Govern pronunciar-se sobre aquest aspecte”, ha afirmat. D’altra banda, ha detallat un segon document, treballat conjuntament entre Govern i comuns, el qual recull les propostes dels ministeris competents en àmbits com medi ambient o cultura.
Precisament, és sobre aquest segon text en el qual es basa la valoració positiva de l’Executiu: “A nivell global, entre el 90 i el 95% del document està acordat”, ha assegurat Casal, qui ha celebrat el clima de “col·laboració important” entre les administracions implicades. Tot i admetre que hi ha “algun apunt de perfil més tècnic”, ha reiterat que el consens és majoritari, destacant, una vegada més, que tant el Govern com els comuns són “actors claus” en el desenvolupament de la LOGTU.