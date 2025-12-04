El Govern preveu tenir enllestit el Pla Sectorial del tramvia abans del 2027 i descarta expropiacions als propietaris

El ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, ha detallat aquest dijous al Consell General l’estat dels treballs per al desenvolupament d’un sistema de transport segregat, en resposta a la pregunta formulada pel president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé. Ferré ha explicat que el projecte avança seguint quatre fases: la diagnosi inicial, l’estudi d’implantació —on es troba actualment—, la redacció del pla sectorial i, finalment, els treballs de suport per al seu procés d’aprovació. Segons el calendari exposat, el Govern preveu tenir el pla sectorial finalitzat i aprovat abans del 31 de desembre del 2026.
Pel que fa al traçat del possible futur tramvia, Ferré ha indicat que s’està treballant conjuntament amb els comuns implicats per acabar de definir-lo i identificar les necessitats urbanístiques que comportarà. Davant la pregunta d’Escalé sobre com es gestionaran les afectacions a terrenys privats, el ministre ha descartat la via de l’expropiació: “No anirem a expropiar, arribarem a una entesa amb els propietaris”. En aquest sentit, ha recordat que en el cas de la desviació de la Massana no va ser necessari aplicar cap procediment expropiatori perquè s’hi va arribar mitjançant acords.
“No anirem a expropiar, arribarem a una entesa amb els propietaris” – Raul Ferré
Escalé ha insistit en la necessitat de disposar de més concreció sobre els terrenys no urbanitzables i els passos intermedis abans de l’aprovació del pla sectorial. També ha preguntat per l’estat de l’estudi que Andorra lidera en el marc del programa europeu Poctefa, destinat a analitzar una possible connexió de transport segregat entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell. Ferré ha informat que la candidatura es va presentar l’octubre del 2024, que la subvenció va ser concedida l’octubre del 2025 i que els estudis estan en curs. L’objectiu és finalitzar-los l’octubre del 2027. Segons el ministre, la Generalitat de Catalunya hi ha mostrat “un especial interès”, atès el flux diari de desplaçaments entre les dues poblacions.
Quant a la connexió ferroviària més enllà del Pirineu, Ferré ha reiterat que les conclusions tècniques apunten que l’enllaç amb Barcelona no es considera viable perquè no suposaria una reducció significativa del temps de trajecte ni un benefici real per a la població. Escalé ha preguntat també si el projecte executiu s’està redactant en paral·lel al pla sectorial, però Ferré ha matisat que “ara per ara no pot anar més ràpid” i que cal completar les fases en l’ordre previst.