El Govern minimitza la polèmica pel retard de la llei dels lloguers i assegura que encara hi ha temps per actuar

El Govern ha optat finalment per frenar la presentació del projecte de llei sobre la descongelació dels lloguers prevista inicialment abans que acabés aquest any i ha decidit no portar el text al Consell General fins, com a mínim, l’any vinent. L’Executiu ha admès que ha “recalculat l’estratègia” i ha apostat per allargar el procés de consultes amb l’objectiu de trobar un equilibri que permeti donar resposta tant als llogaters com als propietaris, en un debat especialment sensible de cara al 2027, quan expira l’actual moratòria.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat aquesta decisió argumentant que es tracta d’“una situació nova”, ja que suposa començar a desintervenir progressivament els lloguers després d’anys de congelació. “Tenim marge perquè els lloguers estaran congelats fins a l’1 de gener del 2027, i volem ponderar-ho bé per donar una situació equilibrada i acceptada”, ha assegurat. En aquest sentit, ha remarcat que “les presses mai són bones conselleres” i que el Govern no s’ha fixat una data tancada per presentar el text, tot i que l’horitzó se situa en el primer trimestre del 2026.
Segons Casal, la voluntat de l’Executiu és ampliar el torn de consultes per garantir que el projecte de llei sigui “tancat, executable i assumible” per al conjunt de la ciutadania. “Hem de ser capaços de donar resposta als propietaris, als llogaters i a la societat civil”, ha indicat, tot reconeixent que “segurament és difícil contentar totes les parts”, però insistint que cal trobar un punt d’equilibri davant d’aquest nou paradigma.
La decisió ha generat crítiques per part de l’oposició, especialment perquè, en el marc de la celebració de Sant Tomàs, diversos grups parlamentaris han denunciat no haver rebut cap esborrany del projecte. Casal ha replicat que el Govern sí que ha compartit documentació, tot i admetre que aquesta només s’ha traslladat als grups de la majoria parlamentària. El portaveu ha volgut restar importància a aquesta qüestió afirmant que “es coneix la complicitat i l’alineació que hi ha entre el Govern i els grups que li donen suport”, i ha assegurat que, més endavant, també es recollirà l’opinió de l’oposició.
En paral·lel, l’Executiu ha defensat que encara hi ha temps suficient per treballar el text amb calma. “Tenim un any de marge”, ha insistit Casal, tot subratllant que la prioritat és garantir que la futura llei no generi més dificultats ni als propietaris ni als llogaters i que les mesures que s’adoptin puguin ser assumides pel conjunt del país.
Per la seva part i, en el marc de la celebració del Consell Econòmic i Social, la Unió Sindical ha qualificat la situació de “fracàs” i ha responsabilitzat directament el Govern de l’augment de la població sense una política d’habitatge suficientment sòlida. Segons el sindicat, la descongelació dels lloguers, tal com s’ha plantejat fins ara, no afronta el problema de fons i posa en risc el dret bàsic a l’habitatge per a una part creixent de la població.