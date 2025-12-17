Afers Socials fixa que el lloguer ha de superar el 30% dels ingressos per accedir als ajuts destinats a l’habitatge

Els ajuts al lloguer incorporen un nou requisit econòmic que estableix que l’import del lloguer ha de representar més del 30% dels ingressos dels sol·licitants. El ministre portaveu, Guillem Casal, ho ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on ha detallat que fins ara “hi havia altres requisits econòmics”, però cap fixava un llindar concret com l’actual.
Casal ha remarcat que el compliment d’aquest percentatge és imprescindible per accedir a la subvenció i ha advertit que “si no es compleix aquest requisit, no s’atorgarà l’ajut, tot i que es compleixin la resta de criteris”. Amb tot, ha indicat que les persones que quedin fora d’aquest suport podran optar, si escau, a “ajuts ocasionals”.
Si no es compleix el llindar del 30%, l’administració no concedirà l’ajut encara que es compleixin altres criteris econòmics vigents
El Govern també ha afegit un nou criteri patrimonial, que obliga a acreditar que cap membre de la unitat de convivència disposa d’un habitatge en propietat. Segons Casal, aquesta mesura s’ha incorporat amb la voluntat de “reforçar la coherència del sistema” i assegurar que els recursos públics arribin a les llars sense alternatives residencials pròpies.
Pel que fa als terminis, el ministre portaveu ha subratllat que les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment, ja que la necessitat pot sorgir “en qualsevol instant”. Tot i això, ha recordat que les peticions aprovades entre l’1 de gener i el 31 de març tindran caràcter retroactiu, mentre que les presentades posteriorment no gaudiran d’aquesta condició.
El Govern preveu que prop d’un 10% dels beneficiaris actuals s’hauran de reconduir cap a altres prestacions socials existents disponibles
En relació amb les dades globals, Casal ha assenyalat que entre l’1 de gener i el 30 de novembre del 2025 s’han validat 1.838 sol·licituds, amb un impacte econòmic proper als 4,4 milions d’euros. En aquest context, ha afegit que “al voltant d’un 10%” dels actuals perceptors podrien haver de ser derivats cap a altres modalitats d’ajut o veure analitzada la seva situació concreta.
Suport en casos de violència de gènere i infància
El Consell de Ministres també ha aprovat una modificació específica dels ajuts al lloguer vinculada a situacions de violència de gènere i de protecció de la infància. El canvi permet concedir la prestació a persones que, tot i no ser titulars del contracte, disposin d’una resolució judicial que acrediti l’obligació de residir en aquell habitatge.
Finalment, Casal s’ha referit als plans d’igualtat i ha volgut relativitzar-ne la implantació, recordant que el 2024 els van presentar prop del 83% de les empreses obligades. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d’acompanyar les companyies que els han de presentar, principalment les que superen els 50 treballadors, i ha remarcat que les presentacions es realitzen amb una periodicitat de quatre anys.