  • La ministra d'Afers Socials, Trini Marin. | SFGA
Arnau Ojeda Garcia
Reglament aprovat

El Govern exigeix acreditar l’absència d’antecedents per delictes sexuals per treballar o fer voluntariat amb menors

El reglament aprovat concreta els requisits ja previstos a la legislació vigent, alhora que reforça la prevenció per poder garantir entorns segurs

El Govern ha aprovat un reglament que estableix l’obligació d’acreditar l’absència d’antecedents penals per delictes contra la llibertat sexual per a totes aquelles persones que treballin o facin voluntariat amb menors o tinguin accés a les seves dades. La mesura afecta tant l’àmbit públic com el privat i inclou treballadors assalariats, autònoms, personal de l’Administració, estudiants en pràctiques i voluntaris. En tots els casos, el certificat s’haurà de presentar abans d’iniciar l’activitat i s’haurà de renovar si passa més d’un any entre períodes d’activitat. Segons ha explicat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, el reglament concreta els requisits previstos a la legislació vigent i reforça els mecanismes de prevenció per garantir entorns segurs per als infants.

El certificat s’haurà de presentar abans d’iniciar l’activitat i s’haurà de renovar si passa més d’un any entre períodes d’activitat

El control del compliment recaurà principalment en les empreses i entitats, les quals hauran de verificar els certificats i mantenir sistemes de registre actualitzats. La manca d’aquest document impedirà accedir o continuar en activitats amb menors. Tot i això, el reglament no incorpora un règim sancionador específic. Des del Govern s’ha indicat que la responsabilitat de demanar i controlar el certificat correspon als ocupadors, tot i que Afers Socials farà seguiment del desplegament de la norma.

La nova regulació preveu un període transitori d’un any perquè les persones que actualment desenvolupen aquestes activitats puguin adaptar-se als nous requisits. A més, en el cas de persones que hagin residit a l’estranger, el certificat s’haurà d’obtenir del darrer país de residència. El reglament dona compliment als compromisos internacionals en matèria de protecció dels infants i desenvolupa la normativa existent amb l’objectiu de reforçar la prevenció davant possibles situacions d’abús o violència

