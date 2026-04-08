El Govern exigeix acreditar l’absència d’antecedents per delictes sexuals per treballar o fer voluntariat amb menors

El Govern ha aprovat un reglament que estableix l’obligació d’acreditar l’absència d’antecedents penals per delictes contra la llibertat sexual per a totes aquelles persones que treballin o facin voluntariat amb menors o tinguin accés a les seves dades. La mesura afecta tant l’àmbit públic com el privat i inclou treballadors assalariats, autònoms, personal de l’Administració, estudiants en pràctiques i voluntaris. En tots els casos, el certificat s’haurà de presentar abans d’iniciar l’activitat i s’haurà de renovar si passa més d’un any entre períodes d’activitat. Segons ha explicat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, el reglament concreta els requisits previstos a la legislació vigent i reforça els mecanismes de prevenció per garantir entorns segurs per als infants.
El control del compliment recaurà principalment en les empreses i entitats, les quals hauran de verificar els certificats i mantenir sistemes de registre actualitzats. La manca d’aquest document impedirà accedir o continuar en activitats amb menors. Tot i això, el reglament no incorpora un règim sancionador específic. Des del Govern s’ha indicat que la responsabilitat de demanar i controlar el certificat correspon als ocupadors, tot i que Afers Socials farà seguiment del desplegament de la norma.
La nova regulació preveu un període transitori d’un any perquè les persones que actualment desenvolupen aquestes activitats puguin adaptar-se als nous requisits. A més, en el cas de persones que hagin residit a l’estranger, el certificat s’haurà d’obtenir del darrer país de residència. El reglament dona compliment als compromisos internacionals en matèria de protecció dels infants i desenvolupa la normativa existent amb l’objectiu de reforçar la prevenció davant possibles situacions d’abús o violència