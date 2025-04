Adquisició de la ciutadania

El Govern entrarà a tràmit la modificació de la llei de nacionalitat durant la primera quinzena de maig

La reforma de la norma preveu flexibilitzar els requisits de residència permetent períodes discontinus d'estada al país

El Govern entrarà a tràmit durant la primera quinzena de maig una modificació de la llei de la nacionalitat. El cap de Govern, Xavier Espot, va avançar que es preveu una “flexibilització” del termini exigit per obtenir la nacionalitat per residència. La nova norma permetrà comptar períodes discontinus de residència.

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha afirmat que també es preveu una “flexibilització d’altres supòsits”, sempre que es mantingui el “vincle” amb el país. Segons Molné, es vol “millorar i clarificar” els processos per obtenir la nacionalitat perquè siguin “més transparents”.

La ministra ha assegurat que el text està “molt, molt avançat”, tot i que encara hi ha “serrells de caire polític” per concretar. Ha afegit que aquest dimecres, en el Consell de Ministres, es tancaran qüestions com el termini ininterromput necessari per beneficiar-se dels períodes discontinus.

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha qüestionat per què el Govern no ha informat abans sobre aquesta reforma. També s’ha preguntat per què no s’aprofita per rebaixar els anys requerits per assolir la nacionalitat.

Molné ha respost que cal “exigir un vincle” perquè “permet preservar la identitat nacional”. Ha defensat que es vol “una llei justa amb procediments clars”, però que això no ha de significar “renunciar” a una permanència mínima. Ha remarcat que es mantindran els vint anys.

La ministra ha recordat que la reducció dels anys de residència és “una recomanació” i “no una obligació”. Vela ha manifestat que “no s’entén” que no s’hagi estat capaç de reduir els terminis i ha afegit que una rebaixa no hauria de comportar una “pèrdua de valor” de la nacionalitat.