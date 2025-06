Criteri favorable de millora

El Govern dona consentiment per impulsar la modificació per als canvis en els cossos especials i de la justícia

Amb tres blocs aprovats, es contempla d'una part que els portaveus sindicals puguin assistir a reunions del comitè tècnic de tria "amb veu i vot"

Criteri favorable de l’administració general sobre la proposició de llei impulsada per tots els grups parlamentaris (amb l’excepció d’Andorra Endavant) per modificar les normes reguladores dels cossos especials i els funcionaris de l’administració de justícia. D’aquesta manera, tal com ha posat en relleu avui el ministre portaveu, Guillem Casal, del text en sobresurten “tres grans blocs que han fet que el posicionament del Govern sigui favorable als canvis proposats”.

Entrant en detalls, un primer element és que els representants sindicals dels cossos en qüestió puguin assistir a reunions del comitè tècnic de selecció “amb veu i vot”. Per aquesta raó, Casal ha assenyalat que “s’homogeneïtza les facultats” de tots els treballadors públics, constatant que els de l’administració general “ja disposen d’aquesta potestat”.

En un segon apartat, l’Executiu també ha valorat de forma positiva el bloc que té a veure amb les promocions. Així, el canvi consisteix a suprimir entre els requisits negatius el fet de no estar processats per delictes dolosos o negligents relacionats amb la funció pública o bé “no ser objecte expedient disciplinari”.

En aquest sentit, el també ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha justificat que el que es pretén amb això és evitar “emetre una sanció abans d’hora” i que d’aquesta manera els treballadors públics “puguin promocionar al seu torn i quan hi hagi així sentència ferma ja s’atendrà al que digui la mateixa”.

En darrera instància, des del Govern també es contempla amb bona mirada que el text proposi que el rendiment dels treballadors “sigui avaluat per l’avaluació de l’acompliment” i no per contrapartida si hi ha o no expedients o causes obertes.