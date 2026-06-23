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  • El Govern ha nomenat Gemma Minguillon nova directora del Departament de Funció Pública. | Linkedin
El Periòdic d'Andorra
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Nou model al ministeri

Gemma Minguillon assumirà la direcció de Funció Pública en el marc de la reorganització impulsada pel Govern

La nova directora del departament assumirà la responsabilitat de liderar la gestió integral dels recursos humans de l’Administració general

El Govern ha nomenat Gemma Minguillon nova directora del Departament de Funció Pública, qui assumirà la responsabilitat de liderar la gestió integral dels recursos humans de l’Administració general. Llicenciada en Periodisme i en Publicitat i Relacions Públiques, Minguillon compta amb un màster en Direcció d’Organitzacions i disposa d’una trajectòria professional consolidada tant en el sector privat com en el públic. Al llarg de la seva carrera ha desenvolupat funcions vinculades a la consultoria estratègica i la comunicació, liderant la gestió de comptes i la direcció de projectes, així com en els àmbits de la comunicació institucional i la docència.

Aquest nomenament s’emmarca en el decret aprovat aquest dimecres pel Consell de Ministres, que estableix l’estructuració i la delimitació de competències del Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital amb la voluntat de consolidar una gestió més eficient dels recursos humans de l’Administració general. La nova organització consolida una estructura formada pel Departament de Funció Pública i el Departament de Transformació Digital, amb l’objectiu d’optimitzar la coordinació interna i reforçar la qualitat dels serveis públics.

El text també preveu la creació de dos nous serveis orientats a reforçar el funcionament intern de l’Administració. D’una banda, el Servei de diàleg, conciliació i resolució consensuada de conflictes, que té per objectiu facilitar la comunicació entre les parts implicades, afavorir acords voluntaris i contribuir a un clima laboral saludable, d’acord amb principis de confidencialitat, imparcialitat i bona fe. De l’altra, el Servei de relacions internes, destinat a impulsar i enfortir la comunicació interna dins de l’Administració general.

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