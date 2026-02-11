El Govern defensa el treball amb agents econòmics i socials dins el Pacte d’Estat i no descarta “incorporar més veus”

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat aquest dimecres que el Govern ha mantingut contactes amb diferents organismes i actors (com la Confederació Empresarial, l’Empresa Familiar, la Cambra de Comerç o els sindicats) en el marc del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, malgrat que no estiguin formalment integrats dins l’organigrama: “Si bé no estan integrats de forma pròpiament dita dins l’organigrama, sí que s’han dut a terme diverses reunions amb aquests organismes”, ha precisat Casal, afegint que aquestes trobades s’han celebrat en alguns casos de manera sectoritzada, en funció d’aspectes concrets de l’acord o de temàtiques específiques.
“Si bé no estan integrats de forma pròpiament dita dins l’organigrama, sí que s’han dut a terme diverses reunions amb aquests organismes” – Guillem Casal
Així, el portaveu governamental ha ponderat “s’ha informat de manera puntual de l’avançament de les negociacions”, fet que, al seu entendre, demostra que no es parteix de zero i que aquests actors “ja tenen informació i una base i un treball molt estret”. En aquest sentit, ha destacat que aquest treball previ ha permès que diversos d’aquests actors hagin mostrat suport a l’Acord, un element que ha situat com a rellevant en el moment actual del procés. Les seves paraules, precisament, arriben l’endemà que el membre del Consell Nacional de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, admetés públicament que el Pacte d’Estat “ha fracassat” en la seva funció comunicativa i reclamés obrir el debat a la ciutadania “sense secretismes ni tecnicismes”.
Davant aquest context, Casal ha adoptat un to obert a l’evolució del model actual i ha afirmat que el Govern no veu “amb mals ulls” determinades propostes de millora. “Si cal en un futur estadi repensar l’estadi del Pacte d’Estat o incorporar més veus, ho farem” tot i que assegurant que “seguirem treballant en la mateixa línia que fins ara” i obrint també la porta a reforçar la comunicació si es considera necessari: “Si cal intensificar aspectes comunicatius o traslladar informació, ho farem”, ha conclòs el ministre portaveu.