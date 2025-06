Contractació a l'Executiu

Xavier Mujal ha estat contractat per l’Executiu com a personal de relació especial, adscrit al gabinet del cap de Govern amb un salari mensual brut de 5.561 euros, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Tot i que l’edicte no especifica ni les funcions ni tampoc la denominació del càrrec que ocuparà Mujal, tot sembla indicar que serà l’encarregat de fer la coordinació comunicativa del Govern.