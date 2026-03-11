Govern avança 150 permisos de residència i treball després que s’esgoti la quota aprovada el passat octubre

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’avançament de 150 autoritzacions de residència i treball davant l’esgotament del contingent aprovat a l’octubre passat, que sumava un total de 1.170 permisos. La mesura permetrà continuar atorgant autoritzacions fins que a l’abril s’aprovi la nova quota general d’immigració.
Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, l’Executiu ha optat per habilitar aquest avançament perquè les autoritzacions disponibles ja s’han exhaurit. La mesura s’emmarca en la previsió que el nou contingent que s’aprovarà a l’abril sigui inferior al de la tardor passada, quan es van habilitar 1.170 permisos.
La quota que el Govern té previst validar a l’abril serà de 800 permisos, una xifra que suposa una reducció aproximada de l’11% respecte al contingent anterior. En aquest sentit, Casal ha subratllat que la suma de l’avançament aprovat aquest dimecres i de la quota posterior “no superarà les 800 autoritzacions previstes per al nou contingent”.
Casal ha subratllat que la suma de l’avançament aprovat aquest dimecres i de la quota posterior “no superarà les 800 autoritzacions previstes per al nou contingent”
Entre les condicions per accedir a aquestes autoritzacions, es manté l’exigència que els treballadors extracomunitaris acreditin almenys sis anys d’experiència professional en el mateix sector. “Per aquesta quota es demanen sis anys d’experiència per a les persones extracomunitàries”, ha detallat el ministre portaveu.
Paral·lelament, el Consell de Ministres també ha aprovat una nova quota de residència i treball per compte propi vinculada a inversió estrangera. En aquest cas, el contingent inclou 150 autoritzacions per a persones que vulguin establir-se al país desenvolupant una activitat econòmica.
Nova quota de residència sense treball
Finalment, també s’ha aprovat una nova quota de residència sense treball. Així, el contingent serà de 200 autoritzacions, un 6% menys que l’any passat, repartides principalment entre permisos sense activitat lucrativa, professionals amb projecció internacional i casos vinculats a interessos científics, culturals o esportius. Els sol·licitants hauran d’ajustar-se, a més, als requisits més restrictius fixats per la Llei per al creixement sostenible, que estableix una inversió mínima d’un milió d’euros i una aportació a fons perdut de 50.000 euros per al titular.