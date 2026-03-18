El Govern afirma que la proposició de llei del PS sobre les generacions futures “no aporta novetats substancials”

El Govern ha emès un criteri desfavorable a la proposició de llei sobre el benestar de les generacions futures impulsada pel grup parlamentari Socialdemòcrata. Així ho ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha explicat que l’Executiu reconeix alguns dels objectius de la iniciativa, però ha assenyalat que aquests “ja estan plenament integrats” en l’ordenament jurídic andorrà i en les polítiques desenvolupades en els darrers anys. Per aquest motiu, ha indicat que la proposta “no aporta novetats substancials” ni comporta la creació de nous drets o obligacions.
El ministre ha remarcat igualment que el text té un caràcter “majoritàriament declaratiu” i ha afegit que “duplica principis que ja estan vigents”, fent referència a compromisos internacionals com l’Agenda 2030, l’Acord de París o la Declaració de Rio. En aquesta línia, ha advertit que la proposició preveu mecanismes d’avaluació paral·lels als ja existents, fet que podria generar “redundàncies i complicacions administratives” en lloc de simplificar el sistema.
Així, Casal ha defensat que Andorra ja disposa d’un marc legislatiu consolidat en matèria de sostenibilitat, citant normes com la llei de transició energètica i canvi climàtic o les reformes en ordenació del territori i habitatge. Tanmateix, un dels punts que el Govern considera més problemàtics és la creació del defensor del benestar de les generacions futures. En aquest sentit, el portaveu ha afirmat que les funcions previstes “ja poden ser assumides per òrgans existents” i ha alertat que aquest nou organisme podria tenir “influència política sense responsabilitat executiva ni control democràtic directe”.