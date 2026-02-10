Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela i els dos consellers generals, Pere Baró i Laia Moliné, presentant la proposició de llei. | Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Arnau Ojeda Garcia
Proposició entrada a tràmit

El PS proposa una llei per incorporar una “mirada” a llarg termini en les polítiques públiques i el futur dels joves

La proposició del grup preveu l’obligació d’avaluar l’impacte de les polítiques en àmbits com l’habitatge, territori, serveis públics o igualtat

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat a tràmit al Consell General una proposició de llei per incorporar criteris de futur en la presa de decisions públiques i evitar que els joves acabin assumint les conseqüències de polítiques mal planificades. La iniciativa planteja, entre altres mesures, la creació d’una figura específica encarregada d’avaluar l’impacte de les polítiques sobre les generacions futures.

Durant la presentació, la consellera general Laia Moliné ha defensat la necessitat de corregir dinàmiques que, amb el pas dels anys, han acabat generant dificultats estructurals per a la joventut. “Hem d’aprendre dels errors del passat per poder evitar-los”, ha afirmat, tot alertant que una part important dels joves es troba avui amb obstacles per emancipar-se i construir un projecte de vida estable.

La iniciativa planteja, entre altres mesures, la creació d’una figura específica encarregada d’avaluar l’impacte de les polítiques sobre les generacions futures

La proposta posa l’accent en la responsabilitat del present envers el futur i introdueix el concepte de justícia intergeneracional com a eix central. En aquest sentit, Moliné ha advertit que “cal pensar les polítiques públiques amb mirada de futur perquè si no ho fem així acabem generant frustració i desarrelament”, i ha insistit que les decisions preses a curt termini poden tenir efectes persistents sobre les oportunitats de les noves generacions. Tot seguit, la presidenta del grup parlamentari, Susanna Vela, ha explicat que el text té l’origen en una ponència aprovada en l’últim congrés del PS i que s’inscriu en un marc internacional ja existent.

“Cal pensar les polítiques públiques amb mirada de futur perquè si no ho fem així acabem generant frustració i desarrelament” – Laia Moliné

Un dels elements destacats de la llei és l’obligació d’avaluar l’impacte de les polítiques públiques en àmbits com l’habitatge, el territori, els serveis públics o la igualtat. Moliné ha subratllat que “no s’han de prendre decisions a curt termini perquè els efectes recauen sobre la joventut i el seu futur” i ha remarcat que la norma estableix principis clars de precaució i no regressió. “Sense estabilitat no hi ha emancipació ni projecte vital”, ha afirmat, advertint que “el futur no ha de quedar hipotecat per les decisions del present”.

La proposició també preveu la creació d’una figura independent encarregada de supervisar l’impacte de les decisions públiques. El conseller general Pere Baró ha detallat que aquesta persona tindrà com a funcions “promoure el desenvolupament sostenible” i “vetllar per les generacions futures”, i que serà designada pel Consell General seguint criteris d’integritat, formació i mèrits.

