El Govern adjudica finalment per 8,2 milions d’euros la construcció dels habitatges de preu assequible del Cedre

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les obres de construcció de l’edifici d’habitatges de preu assequible del carrer del Cedre, a Santa Coloma, per un import de 8.267.114,34 euros. Els treballs començaran a finals del 2025, amb previsió d’estar enllestit per al 2027. Segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, l’ens governamental assumirà el 83% de la inversió, la corporació comunal es farà càrrec del 17%, corresponent a les actuacions de la planta baixa.
L’edifici preveu la construcció de trenta habitatges d’una, dues i tres habitacions, amb superfícies d’entre 35 i 82 metres quadrats, distribuïts entre la primera i la sisena planta. La planta baixa es destinarà a usos comunals i, segons el conveni, el comú preveu situar-hi la Casa Pairal de Santa Coloma. A més, tot l’immoble tindrà una estructura de fusta, amb criteris d’eficiència energètica similars als aplicats en el projecte de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany.
L’adjudicació arriba després que, el passat 8 d’octubre, el concurs públic per a la construcció de l’edifici quedés desert. Segons va informar el Govern, les ofertes presentades superaven el pressupost previst, fet que va obligar l’Executiu a activar un procediment de contractació directa, d’acord amb la Llei de contractació pública. En aquell moment, es va convidar més de tres empreses a presentar noves propostes amb un pressupost més ajustat, per tal d’evitar retards en el calendari de l’obra.
D’altra banda, Casal ha anunciat que el Consell de Ministres ha aprovat la signatura del conveni de col·laboració amb l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) per a l’accés, adjudicació i gestió dels vint pisos de l’edifici Hermus, situat al carrer René Baulard d’Encamp. Amb aquest acord, l’INH podrà adjudicar pròximament aquests habitatges, dins del compromís de disposar de 500 pisos públics a preu assequible abans del 2027.