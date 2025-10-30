Andorra la Vella aprova per 1,3 milions les obres de condicionament de la planta baixa de l’edifici del Cedre

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous, en sessió extraordinària i urgent del Consell de Comú, l’adjudicació de les obres de condicionament de la planta baixa, el soterrani i la plaça pública de l’edifici del Cedre, al carrer del mateix nom. L’actuació adjudicada per un import d’1.383.778 euros (IGI inclòs), forma part del projecte d’habitatges de preu assequible impulsat conjuntament amb el Govern.
El cònsol major, Sergi González, ha explicat que el projecte “permetrà oferir nous espais de comunitat i punts de trobada per a la gent gran de Santa Coloma” i que alhora “suposa un pas endavant en la política d’habitatge assequible de la corporació”.
El nou espai per a la gent gran disposarà de 220 metres quadrats, amb menjador, zona lúdica i cafeteria, mentre que la cuina, situada a la planta inferior, tindrà 150 metres quadrats i permetrà preparar més de 100 àpats diaris. A la planta baixa es condicionarà una plaça pública de 900 metres quadrats, concebuda com un nou punt de trobada obert al veïnat.
“[El projecte] permetrà oferir nous espais de comunitat i punts de trobada per a la gent gran de Santa Coloma” – Sergi González
Per la seva part, el conseller de l’oposició, David Astrié, ha lamentat que el projecte “s’hagi allargat tant en el temps” i ha demanat informació sobre el calendari d’execució. En resposta, González ha indicat que les obres tindran una durada aproximada de 36 mesos i que “la setmana vinent passaran pel Consell de Ministres per a la part corresponent al Govern”.
El projecte inicial, valorat en 1,3 milions, s’ha completat amb una ordinació de despesa pluriennal de 83.778 euros per a l’exercici 2027, que tanca el finançament comunal. Tots els punts relatius al Cedre s’han aprovat per unanimitat.
Renovació de la plaça Bartomeu Rebés per 240.000 euros
El Consell també ha aprovat el conveni de col·laboració amb Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) per a la construcció d’una nova estació transformadora a la plaça Bartomeu Rebés Duran. Així, el comú hi destina 240.000 euros per a les tasques d’embelliment i millora, i el punt s’ha aprovat per unanimitat. L’actuació permet aprofitar les obres per dur a terme una reordenació integral de la plaça, amb criteris d’accessibilitat i qualitat urbana.
“El conveni ens permet reduir costos i evitar fer dues obres separades en el mateix espai”, ha assenyalat González, que ha afegit que “fins ara moltes places eren de pas o d’ús per terrasses, però volem donar-hi vida i prioritzar la caminabilitat dels vianants”.
En resposta, Astrié ha advertit de la necessitat de “no concentrar totes les obres alhora” per evitar col·lapses de trànsit, i González ha coincidit que “la qüestió es portarà a la propera reunió de comuns” per millorar la coordinació.
Suplement de crèdit per dinamitzar el comerç i el Poblet de Nadal
Finalment, el plenari ha aprovat un suplement de crèdit de 50.000 euros al Departament de Promoció Turística i Comercial, destinat a reforçar iniciatives com el programa Carrers Vius i activitats de la campanya de Nadal, entre elles la contractació del trenet turístic. González ha subratllat que el Poblet de Nadal “és un projecte en què hi creiem i que, després de deu anys, s’ha consolidat com un referent que la gent d’Andorra la Vella sent com a propi”.
Des de la corporació han deixat clar que el suplement no implica un augment del pressupost comunal, ja que es finança amb una reassignació interna de partides. També aquest punt s’ha aprovat per unanimitat.