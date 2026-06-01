El darrer Debat d’Orientació de la legislatura se celebrarà entre el 29 de juny i el 13 de juliol amb un nou format

La Junta de Presidents ha acordat que el Debat sobre l’Orientació Política del Govern (DOP), l’últim de l’actual legislatura, se celebri els dies 29 i 30 de juny i 13 de juliol. El format de la sessió s’adaptarà a les disposicions previstes a l’article 139 de la Proposta de Reforma del Reglament del Consell General, la qual serà sotmesa a votació durant la sessió plenària prevista per aquest dijous 4 de juny.
La primera jornada tindrà lloc el dilluns 29 de juny a les 09.30 hores amb la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, qui disposarà de temps il·limitat per exposar l’acció i les línies polítiques de l’Executiu. El debat es reprendrà l’endemà, dimarts 30 de juny, amb les intervencions dels grups parlamentaris, els quals disposaran d’un màxim de trenta minuts cadascun i intervindran seguint l’ordre de menor a major representació parlamentària.
El format de la sessió s’adaptarà a les disposicions previstes a l’article 139 de la Proposta de Reforma del Reglament del Consell General
La sessió continuarà aquella mateixa tarda amb la participació del Govern, el qual podrà intervenir tantes vegades com consideri necessari. Cadascuna de les intervencions donarà lloc a un torn de rèplica per part dels grups parlamentaris amb un temps de paraula proporcional. Una vegada conclòs el debat polític, s’obrirà un termini de 48 hores per presentar propostes de resolució vinculades a les qüestions tractades durant les sessions. Aquestes iniciatives no podran incloure una moció de censura contra el Govern. El període de presentació finalitzarà la tarda del 2 de juliol.
L’endemà, la Sindicatura es reunirà per admetre les propostes a tràmit i ordenar-ne la publicació, moment en què també s’obrirà el termini per registrar propostes de resolució transaccionals. Aquest període es tancarà el matí del 7 de juliol. Entre el 7 i el 8 de juliol, la Sindicatura tornarà a reunir-se per examinar les propostes transaccionals i publicar el Butlletí del Consell General amb el conjunt de textos que seran sotmesos a votació.
Durant la darrera sessió es defensaran i debatran les diferents propostes de resolució, amb un màxim de deu minuts d’intervenció inicial per a cadascuna
La tercera i última jornada del Debat sobre l’Orientació Política tindrà lloc el dilluns 13 de juliol a partir de les 09.30 hores. Durant la sessió es defensaran i debatran les diferents propostes de resolució, amb un màxim de deu minuts d’intervenció inicial per a cadascuna. Una vegada finalitzat el debat, el ple procedirà a la votació de les iniciatives, posant punt final al darrer DOP de la legislatura.