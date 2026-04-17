El Consell General tanca la reforma del reglament amb canvis per modernitzar el funcionament parlamentari actual

El grup de treball per a la modificació del Reglament del Consell General ha celebrat aquest divendres la darrera reunió presencial per tancar les propostes de reforma de la cambra. Durant la trobada, s’ha acabat de perfilar la redacció final dels punts que es modificaran, així com les esmenes plantejades pels diferents grups parlamentaris. La reforma d’aquest 2026 no modificarà l’estructura del reglament vigent, però se centrarà en tres àmbits principals amb la voluntat d’avançar cap a un model parlamentari més modern, regulat i exigent.
A partir d’ara, els consellers generals disposaran fins a principis de maig per revisar el text acordat. Posteriorment, durant la primera quinzena del mateix mes, es preveu registrar la proposta definitiva amb el suport de tots els grups per tal de sotmetre-la a aprovació en sessió de Consell General. L’objectiu és que el nou reglament entri en vigor abans de la celebració del Debat d’Orientació Política previst per als dies 29 i 30 de juny.
La reforma no altera l’estructura del reglament però busca modernitzar el funcionament parlamentari amb més exigència, control institucional i transparència
En concret, el treball s’ha orientat a reforçar la transparència tant de la institució com de l’activitat dels consellers generals; millorar les garanties operatives en el desenvolupament de la tasca parlamentària, especialment pel que fa al dret d’informació i al funcionament de les comissions; i, finalment, incrementar el control i definir amb més precisió les funcions dels òrgans del Consell General.
Pel que fa als antecedents, el reglament actual es remunta a l’any 1993, amb diverses modificacions posteriors. Entre aquestes, destaca la reforma del 2019, de caràcter global, així com els canvis introduïts el 2020 arran de la pandèmia per regular l’activitat parlamentària en situacions d’emergència, o l’actualització del 2022 amb la creació d’una nova comissió legislativa vinculada a les pensions.