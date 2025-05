Tres dècades de servei

El Consell General ret homenatge a Josep Maria Mas Pons, figura clau de la política andorrana entre els anys 70 i 80

L’acte institucional reconeix la trajectòria de l’exsubsíndic general i exconseller clau en l’impuls de les infraestructures del país

El vestíbul del Consell General ha acollit aquest dimarts un acte d’homenatge a Josep Maria Mas Pons, exsubsíndic general i exconseller general, i qui va estar vinculat a la política andorrana durant més de 30 anys. L’acte ha estat organitzat conjuntament pel Consell General i el Grup d’exsíndics i exconsellers generals (GESCO).

Mas va exercir com a conseller general entre els anys 1976 i 1986. Durant aquest període, també va ocupar el càrrec de subsíndic general entre 1982 i 1986, coincidint amb el primer mandat de Francesc Cerqueda Pasquet com a síndic general. Precisament, el síndic general actual, Carles Ensenyat, ha subratllat durant la seva intervenció el paper destacat de Mas com a president de la junta de Serveis Públics. Segons ha indicat, en aquell moment la institució parlamentària assumia també funcions executives. En aquest context, Mas va liderar la construcció de nous vials per tal de resoldre “el col·lapse de la situació”.

Ensenyat ha destacat que, malgrat el pas del temps, els reptes del país continuen sent similars: “Espero que, com ja vam fer els nostres predecessors en el càrrec, sapiguem trobar el punt d’equilibri entre el creixement urbanístic, la protecció dels nostres paisatges i entorn natural, i el benestar social”.