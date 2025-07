Acords fiscals i legislatius

El Consell General dona llum verda al conveni fiscal amb el Regne Unit per reforçar els llaços econòmics

L’acord inclou mesures per evitar la doble imposició sobre rendiments i patrimoni i facilita l’expansió internacional de les empreses

El Consell General ha aprovat aquest dilluns, amb el suport unànime de tots els grups parlamentaris i sense cap esmena, la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni, així com per prevenir l’evasió i l’elusió fiscals.

Es tracta del 21è conveni d’aquest tipus que subscriu Andorra, i s’emmarca en l’estratègia de diversificació econòmica i d’atracció d’inversió estrangera. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que la negociació es va iniciar l’any 2019, tot i que la pandèmia va frenar-ne el ritme. El procés es va reprendre amb una reunió presencial a Londres a l’octubre del 2022, i va culminar amb la signatura del text el febrer del 2025.

L’acord, integrat per 29 articles, té com a objectiu facilitar l’activitat econòmica entre ambdós països i dotar de seguretat jurídica les empreses. Lladós ha defensat el seu impacte positiu aportant dades sobre la relació econòmica bilateral: el 2024, les importacions andorranes procedents del Regne Unit van assolir els 44 milions d’euros —el doble que l’any anterior— i les exportacions es van situar en 15 milions, amb un increment del 60%. A més, el Regne Unit és el tercer destí de les exportacions andorranes i actualment hi ha 850 residents britànics al Principat. L’any passat es van constituir 107 societats britàniques a Andorra amb una inversió global de 87 milions d’euros.

Els representants dels diferents grups parlamentaris han expressat el seu suport al conveni i han coincidit en la necessitat d’ampliar la xarxa de CDI. La consellera d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha proposat negociar acords amb Itàlia, el Canadà, el Marroc i Singapur, mentre que la presidenta del grup socialdemòcrata, Judith Casal, ha considerat que “és de justícia” reconèixer la rellevància de l’acord. El conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha recordat que es tracta d’un dels convenis “més esperats“, després de sis anys de converses. Per part de Demòcrates, Berna Coma ha subratllat que el CDI suposa un pas més en l’homologació internacional del sistema fiscal andorrà i ha destacat les oportunitats que pot generar per a les empreses i ciutadans del país.

Pel que fa a nous projectes, Lladós ha confirmat que les negociacions amb Alemanya i Àustria es troben en una fase avançada, i que també s’han iniciat contactes amb Corea del Sud, l’Equador i Panamà. Tanmateix, ha reconegut que els acords amb els principals països d’Amèrica del Nord comporten una feina més àrdua, atesa la baixa prioritat que Andorra representa per aquests estats.

Modernització del dipòsit legal

També ha estat aprovada per unanimitat la nova llei del dipòsit legal. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat que el text actualitza la normativa per adaptar-la a la diversitat de formats de producció cultural existents. La llei amplia els tipus de materials sotmesos a dipòsit, estableix amb precisió els drets i obligacions dels diferents agents implicats i defineix les funcions específiques de la Biblioteca Nacional i de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Bonell ha remarcat que la nova regulació vol ser una eina de suport al sector i reforça el marc legal de protecció del patrimoni, juntament amb la futura llei d’arxius i la llei del patrimoni cultural.

Modificació del cens i més acords legislatius

La sessió també ha servit per aprovar la proposició de llei de modificació del cens, impulsada pels comuns. El text incorpora millores com la simplificació dels tràmits d’alta i baixa, així com la interoperabilitat de dades entre administracions. Tots els grups hi han donat suport i han valorat positivament les aportacions tècniques introduïdes.

A més, s’ha aprovat la presa en consideració de dues iniciatives legislatives: la reforma de les normes dels cossos especials i de la Llei de la funció pública de l’administració de justícia, i la proposta per a la creació del col·legi oficial de veterinaris, que a partir d’ara es tramitaran en comissió.