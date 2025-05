Sessió de Consell General

El Consell General dona llum verda a la reforma del Codi de Duana amb la digitalització com a eix central

El text simplifica els procediments, amplia els drets dels operadors econòmics i adapta la normativa andorrana als estàndards europeus

El Consell General ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei del Codi de Duana, una norma que actualitza el marc legal vigent des de fa més de tres dècades i que busca una plena alineació amb el Codi Duaner de la Unió Europea. El text contempla, entre altres aspectes, la digitalització dels tràmits, l’ampliació dels drets dels operadors i una simplificació general dels procediments.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha recordat que “fa 35 anys que Andorra opera amb un Codi de Duana” i ha explicat que l’actualització normativa s’ha elaborat amb l’objectiu d’“alinear la normativa europea amb la realitat del país”. Ha destacat que el text suposa una millora operativa per al cos de Duana i ha detallat els tres grans àmbits d’actuació: l’obtenció d’avantatges per als operadors econòmics certificats, que veuran reduïts els controls físics; la digitalització i simplificació dels procediments; i una ampliació dels drets, com ara un major termini per retornar mercaderies defectuoses.

“Incorporem les darreres lleis del codi duaner europeu amb la digitalització com a eix principal”, ha subratllat Lladós. Així mateix, ha anunciat que “aviat ratificarem l’Acord de Kyoto”, el qual reforçarà encara més l’adaptació d’Andorra als estàndards internacionals en matèria duanera.

Per part del grup parlamentari Socialdemòcrata, la consellera Susanna Vela ha valorat positivament que els procediments es facin “més fàcils i àgils i amb més transparència per als operadors”, si bé ha lamentat que dues esmenes presentades pel seu grup no hagin estat acceptades. Una d’elles proposava que el Govern gestionés, a través de la Cambra de Comerç, un marc per a les exportacions artístiques que actualment manquen d’un règim específic d’assegurança.

El conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha valorat l’avenç tècnic que suposa la incorporació d’una gestió duanera en línia i ha recordat que “l’acord duaner continua sent una de les operacions més exitoses del país”, malgrat que al seu moment va ser criticat per considerar-se “massa avantatjós per a Andorra” i com un moviment polític. Des de les files de Demòcrates, el conseller David Montané ha defensat que el projecte representa “un pas endavant per confeccionar un país més connectat i modern”.

Aprovat també un control més exhaustiu de les mercaderies sensibles

Per altra banda, el Consell General també ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles. El ministre de Finances, Ramón Lladós, ha explicat que es tracta d’una llei “curta, de quatre pàgines i cinc articles”, però que comporta una mesura significativa: “Introduir l’obligació del comerciant de registrar electrònicament qualsevol venda de més de cinc cartons de tabac”. Aquesta modificació, ha dit, “referma el compromís d’Andorra davant el contraban i les mercaderies sensibles”.

Per la seva banda, el conseller socialdemòcrata Pere Baró ha anunciat el vot favorable del seu grup, tot afirmant que “és una llei necessària, perquè l’interès general ha de prevaldre sobre la individual”. Tot i així, ha expressat preocupació per la situació que es viu al Pas de la Casa, i ha reclamat “una major inversió de recursos per aturar el contraban de tabac i els traficants que cada dia passen per la zona”.