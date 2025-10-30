El Comú d’Escaldes confirma la continuïtat dels expedients en el cas del conseller Pérez enmig d’una sessió marcada pels retrets

La sessió de Consell del Comú d’Escaldes-Engordany d’aquest dijous ha viscut un nou episodi de tensió política entre la majoria i el conseller, David Pérez. L’estira-i-arronsa s’ha produït arran de les preguntes formulades pel conseller sobre l’estat de la investigació del cas Empark i sobre els possibles conflictes d’interessos que, segons manté l’ens comunal, podrien afectar la institució. El debat, que s’ha encès després dels punts setè i vuitè de l’ordre del dia —corresponents al cessament i proposta de nomenament del càrrec de capità de deseners i el del representant del Comú al consell d’administració de CAPESA—, ha tornat a evidenciar la fractura entre les dues parts i ha estat marcat pel pes del cas Empark, un afer que continua generant polèmica a la parròquia.
La discussió ha arribat després que, en un dels punts de l’ordre del dia, es presentés un informe sobre la concessió de l’aparcament Escaldes Centre, explotat per l’empresa Empark, on treballa Pérez. La consellera d’Esports i Servei de Tràmits, Laura López, ha fet un detallat repàs de la situació de la concessió i de les incidències detectades fins a l’actualitat. Posteriorment, i aprofitant una pregunta del mateix Pérez sobre el sistema de control dels aparcaments, la cònsol major, Rosa Gili, ha posat sobre la taula el que considera un clar conflicte d’interessos entre el conseller i la seva vinculació amb l’empresa concessionària.
“Les decisions [sobre afegir complements de responsabilitat] s’han pres d’acord amb els procediments interns” – Rosa Gili
El conseller Pérez ha insistit que el seu propòsit és “no alimentar enfrontaments”, tot i que ha retret que “la senyora cònsol ha fet un atac en tota regla a mi i a la meva dona”. Ha assegurat que les seves preguntes tenen com a únic objectiu “garantir la transparència” i ha defensat que no és gerent, ni té cap càrrec directiu a Empark: “sóc assalariat” de l’empresa. En la seva defensa, ha remarcat que mai ha fet res al comú que vagi en contra de la parròquia i que “sempre ha intentat ajudar a la corporació i al poble”. Ha qualificat d’injustes les acusacions de la majoria i ha assegurat que és “rotundament i absolutament fals” que hagi aprofitat el seu càrrec per beneficiar l’empresa d’aparcaments, tot anunciant que els seus advocats ja estan preparant accions legals contra la corporació.
Per la seva banda, el comú ha reconegut la incomoditat que genera el possible conflicte d’interessos, però ha defensat que la institució té l’obligació de continuar treballant amb rigor per protegir els interessos del poble. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que “la voluntat del comú és mantenir la transparència i actuar d’acord amb els informes tècnics”, deixant clar que no hi ha cap actuació fora dels procediments legals. Durant la sessió, Gili ha exposat que els informes elaborats fins ara evidencien que la gestió dels aparcaments no s’ha fet correctament i que hi ha indicis d’una possible extracció no autoritzada de documents comunals per part de la dona de Pérez, actualment suspesa de feina mentre és investigada judicialment. La cònsol ha insistit que aquesta acció va servir per justificar una rebaixa unilateral de les tarifes dels aparcaments, una decisió que no comptava amb l’acord del comú i que, segons ha afirmat, podria comportar conseqüències greus per a Empark si les auditories i el procés judicial confirmen els fets.
Pérez, però, ha anat més enllà i ha denunciat que “és una evidència, no una sospita”, que s’han estat pagant complements de responsabilitat a persones que ja no exercien els càrrecs corresponents. Ha afirmat que, tot i que “els tècnics ho van revisar”, la cònsol “va continuar mantenint aquesta reglamentació”, fet que considera “un absolut despropòsit”. Segons el conseller, el cas s’hauria de tractar a la comissió de Recursos Humans i seria “tan fàcil com revisar els salaris i les nòmines dels treballadors”.
“La senyora cònsol ha fet un atac en tota regla a mi i a la meva dona” – David Pérez
Davant aquestes acusacions, l’administració comunal ha rebutjat que s’hagin fet pagaments indeguts i ha assegurat que els complements s’ajusten al reglament vigent i als criteris tècnics establerts. La mandatària comunal ha insistit que “les decisions s’han pres d’acord amb els procediments interns” i que qualsevol revisió es farà amb la deguda supervisió dels responsables corresponents.
Durant la sessió, també s’han donat resposta a dues preguntes concretes per a la cònsol major per part de Pérez: en quin punt es troba el control dels sistemes d’aparcament Meypar amb el programa tributari, i quants complements de responsabilitat s’estan pagant fins a la data d’avui. Tanmateix, Gili ha respost que “la integració del sistema Meypar al programa tributari GT WIN està resolta”. Quant als complements, ha explicat que actualment hi ha 18 complements: “Hi havia 19 complements en aquesta casa, però des de que vostè ha marxat de la majoria també va marxar un altre, per tant hi ha hagut un de suplementari”.
L’estira-i-arronsa s’ha accentuat després dels punts setè i vuitè de l’ordre del dia. En el primer, relatiu al cessament del càrrec de capità de deseners i al nomenament de la consellera d’Esports i Servei de Tràmits, Laura López, el punt s’ha aprovat amb set vots a favor, tres abstencions i una absència, la del conseller Pérez, qui havia sortit de la sala mentre es feien els punts. D’altra banda, la minoria, que ha decidit mantenir-se al marge de la incomoda situació, ha valorat positivament que el càrrec hagi estat ocupat per una dona.
“Ens desmarquem totalment del conflicte que està passant en aquest equip comunal” – Grup de la minoria comunal
El debat s’ha desenvolupat en un ambient de tensió, amb retrets creuats entre la majoria i el conseller Pérez, qui ha lamentat que “es presenti com un enfrontament personal”, mentre que la cònsol major ha defensat que el comú “actua amb transparència i dins de la legalitat”. Des de la majoria s’ha remarcat que la situació és “molt desagradable” i que el que s’ha viscut aquest dijous “és un dia trist per a la història d’Escaldes”. També s’ha recordat que, a banda del procés judicial, el comú ha obert un expedient sancionador a Empark i un altre d’administratiu a la dona de Pérez.
En el tram final de la sessió, els consellers de la minoria han deixat clar que “ens desmarquem totalment del conflicte que està passant en aquest equip comunal” i han qualificat la situació de “lamentable”. La sessió s’ha tancat sense acords addicionals, però amb la sensació que la polèmica al voltant del cas Empark i dels complements de responsabilitat continua eclipsant la gestió comunal i amenaça d’allargar-se encara diverses setmanes més.