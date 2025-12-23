El Comú d’Escaldes-Engordany aprova un pressupost de més de 46 milions d’euros amb l’abstenció de la minoria

En el darrer Consell de Comú d’Escaldes-Engordany de l’any s’ha aprovat un pressupost de 46,5 milions d’euros per a l’exercici 2026. Això sí, amb l’abstenció de la minoria. “És equilibrat i molt repartit”, ha mencionat el cònsol menor i conseller de Finances, Quim Dolsa, doncs aquest pressupost no preveu cap obra nova i s’ha considerat de ‘manteniment’ per potenciar i millorar iniciatives i instal·lacions actuals.
La primera d’elles i la que ha portat més cua és en relació amb l’habitatge. En aquest cas, la corporació ha previst una partida de 925.000 euros, tot i que si s’esgota es podrà ampliar. “No avançarem com fer-ho perquè s’ha d’anar treballant”, ha matisat Dolsa, esmentant que departaments com el d’Urbanisme o Social seran quins defineixin com trobar solució a “un dels grans problemes del país”. És per aquest punt que la minoria escaldenca s’ha decidit abstenir, ja que consideren que la xifra és “insuficient” i, en general, les mesures poc concretes. Per al·lusions, el cònsol menor ha respost dient que “hem volgut ser prudents” i recordant que en cas necessari es podrà engrandir.
Altres de les inversions rellevants seran per aparcaments. Un d’ells, el de Caldea, per al que l’any vinent es destinaran 500.000 i el següent 800.000. També es farà una petita ampliació del de la Plana, a més d’una zona enjardinada. En afegit, la plaça Coprínceps patirà una rentada de cara per a la qual es destinaran entorn 750.000 euros en dos anys, així com per resoldre els problemes de fuita d’aigua del parc de la Mola. Al prat del Roure es reformarà la façana, l’escenari i espais adjacents per 260.000 euros; es renovarà el contracte del bus Unió, el qual “està donant molt bon rendiment”; es destinaran 1,15 milions per a les bordes de la Vall del Madriu, i també hi ha partides per al cementiri de la Plana, el passeig del riu i les separatives, entre altres.
En cas que es posessin en marxa totes les iniciatives, el comú escaldenc s’ha plantejat un endeutament màxim de quatre milions d’euros i “tirar” de tresoreria per 3,25 milions més. En aquest darrer cas, Dolsa ha recordat que es compta amb més de 21 milions i que la corporació compta actualment amb un endeutament del 0%.
Altres punts del dia
Durant la sessió també s’ha aprovat l’execució pressupostària del tercer trimestre d’enguany. En aquest sentit, la corporació l’ha tancat amb un superàvit de 5,2 milions d’euros, resultat d’uns ingressos de 31,3 milions i unes despeses de 26 milions a 30 de setembre. Així mateix, també s’ha adjudicat el contracte d’obres de reforma de les façanes del Prat del Roure per un import de 324.447,78 euros a l’empresa EDICOM amb un termini d’execució de 18 mesos, a més de la del contracte d’obres de construcció i acabats d’interiors dels locals situats a l’avinguda del Fener per 1,3 milions i també un termini d’execució de 18 setmanes.