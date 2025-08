Creació d'habitatge de lloguer assequible

El Comú d’Escaldes aprova una despesa plurianual d’1,47 milions per a la segona fase dels habitatges del Pessebre

El comú assumeix part dels costos de la planta baixa i el pàrquing en el marc d’un projecte conjunt amb el Govern

El Consell del Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dimecres per assentiment una despesa plurianual per valor d’1.473.273,04 euros, corresponent als anys 2025 i 2026, per fer front a la segona fase de construcció dels habitatges de preu assequible a l’avinguda del Pessebre.

La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que el projecte forma part d’una obra conjunta amb el Govern. “És una qüestió d’eficiència i coherència. Hi ha una part dels treballs que els adjudicarà el Govern i el Comú paga la part que li correspon”, ha afirmat.

Els diners aprovats es destinaran a les instal·lacions i acabats de l’aparcament i de la planta baixa, que inclouen la plaça i tres locals comercials, així com la façana d’aquesta planta.

Segons ha detallat la corporació, l’estructura de l’edifici ja està feta i, d’acord amb el conveni amb l’Executiu, el comú es queda amb el pàrquing i altres obres específiques. “Avui passem l’autorització de la despesa plurianual, perquè mai se sap realment quan pot costar l’obra”, ha indicat Gili.

Està previst que la modificació del conveni es presenti aquesta mateixa setmana al Consell de Ministres. Hi ha dues fases: una primera de 50.175,40 euros i una segona amb un import d’1.473.273,04 euros.

Les dades sobre els preus dels lloguers a Escaldes encara trigaran a estar disponibles

Les dades detallades sobre els preus dels lloguers a Escaldes-Engordany encara no estan a punt i podrien trigar un temps a estar disponibles. Així ho han reconegut aquest dimecres la cònsol major, Rosa Gili, i el cònsol menor, Quim Dolsa, que han explicat les dificultats per recopilar i organitzar la informació de manera útil i precisa.

“Estem a l’espera d’una qüestió tècnica, crec que ha de ser bastant immediat”, ha dit Gili. El Comú està treballant en un programa informàtic que permetrà sistematitzar les dades, tenint en compte no només el preu, sinó també altres variables com la mida de l’habitatge o si disposa d’equipaments. Segons Gili, fins ara no es disposava d’aquesta informació desglossada perquè no es demanava així en les declaracions de renda de lloguers.

Per la seva banda, Dolsa ha remarcat que el programa ja està instal·lat, però ara cal entrar-hi les dades. “Primer has de tenir les dades i després les has d’entrar”, ha apuntat. També ha advertit que perquè la informació sigui representativa del mercat real de la parròquia, caldrà recollir moltes dades que encara no es tenen.

El cònsol menor ha explicat que fins ara el costum era declarar l’import global d’una finca, sense diferenciar si es tractava d’un habitatge, un local, un traster o un aparcament. “Per fer-ho bé necessitem desglossar tot això”, ha afirmat. Per aquest motiu, ha fet una crida als propietaris perquè col·laborin amb l’administració i facilitin la informació necessària.

Dolsa ha reconegut que “el procés va massa lent” i que “és difícil canviar els costums d’un país”, però ha defensat que s’està treballant perquè les dades, un cop disponibles, puguin ser consultades també pel Govern en temps real a través del nou sistema.