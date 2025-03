14 unitats d'habitatge i dos locals

El Comú d’Encamp treu a concurs la concessió de pisos i locals de l’edifici la Solana del Pas de la Casa

La licitació, estructurada en tres lots, preveu una concessió de 10 anys prorrogables i estableix l’ús per a treballadors o habitatge assequible

El Comú d’Encamp ha convocat un concurs públic per adjudicar, per lots, la concessió administrativa temporal de les unitats immobiliàries i dels locals de l’edifici la Solana del Pas de la Casa. L’objecte de la concessió inclou la gestió i explotació de 14 unitats d’habitatge, trasters i places d’aparcament, així com dos locals situats a la planta baixa i primera planta de l’edifici.

Els habitatges es destinaran, segons estableixen les bases, exclusivament a allotjament de treballadors fixes o temporers de l’empresa adjudicatària, o a habitatges de lloguer a preus assequibles, d’acord amb els paràmetres establerts pel Govern. En cap cas es permetrà cap altra cessió d’ús. Els local, només podran destinar-se a ús de magatzem, i està expressament prohibit emmagatzemar-hi productes com tabac o derivats, begudes alcohòliques, substàncies addictives, tòxiques o perilloses.

Els tres lots objecte de licitació són els següents: el primer inclou 14 pisos (5 d’una habitació, 7 de dues i 2 de tres), amb plaça d’aparcament i traster assignats a cada unitat; el segon lot correspon al local 1, situat a la planta baixa, amb una superfície de 241,44 m², i el tercer lot inclou el local 2, amb 586,76 m² a la planta baixa i 373,59 m² a la primera planta. El cànon mínim anual és de 70.000 euros pel lot 1, 12.000 euros pel lot 2 i 24.000 euros pel lot 3. Els cànon seran revisats anualment en funció de l’índex general de preus al consum.

La durada del contracte és de 10 anys a partir de l’1 de juny del 2025, amb la possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de 5 anys. La concessió és per compte i risc de l’adjudicatari, que haurà d’assumir les despeses d’adequació, subministraments, manteniment i assegurances, i es farà càrrec de la gestió integral dels espais.

Com a requisit obligatori per participar, els licitadors hauran d’assistir a una visita prèvia a l’edifici el 9 d’abril a les 09.00 hores, i aportar el certificat corresponent en la documentació. Les ofertes s’han de presentar en dos sobres tancats (administratiu i tècnic-econòmic) abans de les 10.00 hores del 19 de maig del 2025 al Servei de Tràmits del Comú. L’obertura de les ofertes serà pública i es realitzarà en la data indicada a l’edicte.