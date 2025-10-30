El Comú d’Encamp tanca la porta a una possible compra d’accions de Saetde: “És inassumible per a les finances”

Que el Comú d’Encamp acabi adquirint accions de Saetde és impossible, ni posant-ho en un marc hipotètic ni tenint en compte la venda preferent –ara controla un 34,1%–. I així ho han deixat clar aquesta tarda des de la majoria en el Consell de Comú, assenyalant que, segons la llei de finances comunals, seria un moviment “inassumible” i que comportaria que la corporació s’endeutés durant 20 anys ja només adquirint el percentatge restant per arribar a ser accionista majoritari.
Durant la sessió, la cònsol major, Laura Mas, ha reconegut que l’operació seria “financerament imprudent”, i ha lamentat les declaracions de la minoria el mateix dia que va saltar la notícia d’una possible venda de l’accionariat que controla la família Viladomat. En aquest sentit, ha criticat les paraules de la consellera d’Avancem, Marta Pujol, qui va titllar que l’operació de la darrera concessió va estar mancada de transparència. “El senyor [José Luís] Agudo –l’altre membre de la minoria– disposa de la mateixa informació que els consellers de Comú, doncs forma part del Consell d’administració de Saetde”, ha citat la mandatària.
Agudo defensa l’adquisició del 15,9% restant per tenir el control majoritari d’un negoci “que va gairebé sol”
En les declaracions posteriors, Agudo ha defensat l’adquisició del 15,9% restant per tenir el control majoritari d’un negoci “que va gairebé sol”. “La gestió seria continuista… Es podrien acompanyar de bons tècnics i no tindria per què portar-se a fer fallida, inclús donaria [el pressupost comunal] per tirar endavant altres projectes”, ha completat, asserint que la idea d’Avancem en aquest sentit seria optant per un soci industrial. És a dir, del gremi, i “a poder ser del país i amb solvència econòmica contrastada”.
Al seu torn, la mandatària comunal ha fet memòria que fa tres mandats es va viure un afer prou important relacionat amb l’endeutament –entorn 40 milions d’euros–. Tant, que fins i tot es va arribar a qüestionar el fet de poder pagar les nòmines dels treballadors de la corporació. “Avancem han de ser conscients del que pot suposar aquestes decisions no meditades ni realistes”, ha proferit Mas, destacant que en les estacions d’esquí d’èxit s’ha demostrat que són gestionades amb una major part privada.