Consell de Comú

El Comú d’Andorra la Vella puja el preu dels aparcaments amb barrera: l’hora passa de 2 a 2,80 euros

A partir de l’1 de juliol, la mitja hora inicial serà gratuïta als aparcaments a l’aire lliure de la capital

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous una actualització de les tarifes d’estacionament als aparcaments amb barrera, que no es modificaven des de l’any 2022. A partir d’ara, el preu general de l’hora passa de 2 a 2,80 euros. Tot i l’increment, els usuaris de la targeta PK continuaran gaudint d’una tarifa molt reduïda, d’1 euro per hora, consolidant aquesta targeta com a eina clau de la política de mobilitat de la parròquia.

Actualment, més de 23.000 residents al país ja disposen de la targeta PK. Per incentivar-ne encara més l’ús, el Comú ha decidit eliminar el dipòsit de 5 euros que calia abonar per obtenir-la i ha simplificat el procés de tramitació, que ara es pot completar en només 24 hores.

A més, com a novetat destacada, els titulars de la targeta podran aparcar gratuïtament durant la nit —de 20 h a 8 h— en diversos aparcaments sense abonaments mensuals, com el del Valira (al costat de la Dama de Gel), el Parc Central o Canrodes. Aquesta mesura busca oferir més comoditat als residents i contribuir a reduir la circulació de vehicles en cerca de places d’aparcament.

D’altra banda, també s’ha creat una nova targeta d’accés temporal de 30 dies, pensada especialment per als veïns de zones com La Serradora, Les Escoles, Parc Fluvial, Canrodes, Antic Camí Ral i Bonavista. Aquesta nova modalitat, amb un cost de 75 euros mensuals, es podrà adquirir directament als caixers dels aparcaments.

Mitja hora gratuïta per afavorir el comerç local

A partir de l’1 de juliol, els aparcaments a l’aire lliure amb barrera de la capital tornaran a oferir la primera mitja hora d’estacionament gratuïta. El Consell de Comú ha decidit recuperar aquesta mesura després d’observar que la seva eliminació no havia tingut un impacte rellevant en la reducció de la mobilitat i que, en canvi, podia estar perjudicant el comerç local.

Segons ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, la decisió busca “fomentar l’estacionament de curta durada i incentivar la rotació de vehicles, facilitant així l’accés als establiments i serveis de la parròquia”.

Aquesta actuació forma part d’una reforma més àmplia de les polítiques d’aparcament aprovades aquest dijous pel Consell de Comú d’Andorra la Vella. El nou model aposta per una gestió més eficient, sostenible i adaptada a les necessitats reals de la ciutadania. L’objectiu és combinar la millora del servei amb un repartiment més equitatiu dels costos, alhora que es promou el comerç de proximitat i es redueix la pressió sobre l’espai públic.