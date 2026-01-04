El col·lectiu veneçolà a Andorra viu amb “sentiments agredolços” la detenció de Maduro davant la continuïtat del govern

El president de l’Associació de Residents Veneçolans a Andorra, Reynaldo Márquez, ha explicat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que la comunitat veneçolana resident al país ha viscut amb “incertesa”, però també amb previsibilitat, els esdeveniments d’aquest cap de setmana a Veneçuela, marcats per la detenció del president Nicolás Maduro i el seu trasllat als Estats Units. “Tots els veneçolans ja teníem, durant tot el mes de desembre, informacions i coneixement del que estava passant. No va ser una sorpresa; la sorpresa va ser el fet concret de la detenció”, ha assenyalat.
Preguntat per la transcendència internacional de l’operació, Márquez ha reconegut que es tracta “d’un fet sense precedents” en les relacions internacionals. En aquest sentit, ha indicat que no hi ha unanimitat d’opinions entre els veneçolans respecte a la intervenció. “No tots estem d’acord que s’irrompi en un país, però moltes persones sí que estem d’acord que se n’hagi tret la figura del president”, ha afirmat.
Tanmateix, el president de l’associació ha qualificat la situació com a “agredolça”. “És una alegria que aquesta persona ja no hi sigui, però la situació política del país continua sent dolenta i el govern actual continua existint”, ha manifestat, admetent també que aquesta actuació pot marcar un precedent en el dret internacional i en el principi de sobirania. “Això marca un precedent i, com a opinió personal, no hauria de ser així”, ha declarat.
Sobre l’anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, segons el qual Washington assumiria temporalment el control del país fins a una transició política, Márquez ha explicat que una part important de la població veneçolana esperava una intervenció d’aquest tipus. “El veneçolà ja ho esperava o ho volia, per desesperació, com a càstig polític. Ara bé, que passi de debò també preocupa”, ha reconegut. Tot i això, ha afegit que “la majoria de les persones amb qui he parlat no veuen malament aquesta solució si és la manera d’acabar amb el govern actual”.
Pel que fa a l’impacte emocional a Andorra, el president de l’associació ha insistit que no es tracta d’una divisió interna, sinó de la convivència de dues sensacions. “Estem contents per la detenció, però continuem preocupats perquè la situació política és la mateixa. Es viuen les dues emocions alhora”, ha explicat, afegint que, tot i que alguns tenen més ganes de celebrar que altres, “l’objectiu final no es pot celebrar perquè la situació continua igual”.
Quant a possibles conseqüències pràctiques per als veneçolans residents al Principat, Márquez ha assegurat que, de moment, no en tenen constància. “No va quedar clar què passaria l’endemà ni quines serien les actuacions”, ha indicat. En aquest context, ha afirmat que el col·lectiu manté una actitud de prudència i que, per ara, no preveu contactar amb institucions andorranes. “De moment, cautela i esperar els esdeveniments. Va quedar clar que hi haurà una transició, però no com es farà ni en quin termini, només que estarà recolzada pels Estats Units”, ha ponderat.
Finalment, sobre el futur judicial de Maduro, ha afirmat que, tant a nivell personal com col·lectiu, consideren que ha de ser jutjat. “Pel que ha estat detingut, ha de ser jutjat. És una opinió com a veneçolà; ho hem patit directament”, ha declarat. Així, i com a desig final, Márquez ha remarcat que l’objectiu de la població veneçolana és el retorn a la democràcia. “Ens agradaria que tornés la democràcia. El govern actual no és democràtic”, ha conclòs.