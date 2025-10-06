Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Més d’una cinquantena de membres de Demòcrates per Andorra s’han reunit aquest dilluns al vespre a la seu de la formació. | Demòcrates per Andorra
El Periòdic d'Andorra
Balanç de la legislatura

Demòcrates obrirà el relleu de Xavier Espot com a president del partit en el congrés ordinari del 29 de novembre

La reunió de la direcció reafirma el full de ruta fins al 2027 i activa la preparació del seu congrés, el qual abordarà també qüestions d’actualitat

Més d’una cinquantena de membres de Demòcrates per Andorra, entre càrrecs electes al Govern, al Consell General i als comuns, així com integrants de l’executiva del partit, s’han reunit aquest dilluns al vespre a la seu de la formació per fer balanç de la legislatura i encarar la segona meitat del mandat amb un full de ruta reforçat.

En un context polític que el partit qualifica d’“altament intens”, els assistents han compartit la necessitat de mantenir unes línies de treball sòlides, consensuades i alineades amb l’ideari de centre de Demòcrates i amb el programa electoral amb què van guanyar les eleccions generals del 2023.

Durant la trobada també s’ha començat a preparar el congrés ordinari del partit, que se celebrarà el 29 de novembre. Tal com preveuen els estatuts, la cita inclourà debats temàtics sobre qüestions d’actualitat i sobre les necessitats de la ciutadania, així com la renovació dels càrrecs de l’executiva – entre ells el del cap de Govern, Xavier Espot, qui és també l’actual president -, ja sigui per elecció o per reelecció. Precisament, en una entrevista concedida a ‘Diari TV’, el mandatari governamental ha afirmat que no es presentarà a la reelecció com a president de Demòcrates.

