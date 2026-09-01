Demòcrates encara el tram final de la legislatura amb poc més de la meitat del programa electoral implementat

La majoria encapçalada per Demòcrates i Ciutadans Compromesos (DA + CC) se situa poc per sobre de la meitat pel que fa a la implementació del programa electoral amb què va concórrer a les eleccions generals del 2023, ara ja fa gairebé quatre anys. Concretament, la formació obté una puntuació de 58,5 sobre 100, segons el dossier ‘Del programa a l’acció’ publicat aquest dimarts per Traducció Democràtica, el qual analitza els compromisos adquirits per les quatre candidatures que van obtenir representació a la cambra parlamentària.
En el cas de DA + CC, l’anàlisi s’ha pogut efectuar sobre 227 compromisos electorals, situant la formació al capdavant dels quatre programes analitzats, però encara a 41,5 punts de la màxima puntuació possible. Per darrere se situen PS + SDP, amb 36,3 punts sobre 100; Andorra Endavant, amb 33,8, i Concòrdia, amb 33,5. Val a dir que l’estudi ha revisat fins a 1.455 compromisos, dels quals 1.041 han pogut ser puntuats. La implementació parcial és la situació més habitual, amb 328 en aquest punt, mentre que 303 obtenen una puntuació de zero. A aquests se sumen 167 propostes que només han estat iniciades i 123 que presenten un grau d’implementació substancial.
«L’objectiu no és reduir el mandat a una xifra ni elaborar un rànquing de partits. Volem oferir una fotografia documentada i comprensible» – Lisa Cruz
En canvi, només 120 dels 1.041 compromisos analitzats han arribat a la màxima puntuació, corresponent a aquells que ja han estat completats o assolits. D’aquesta manera, 618 es mantenen en algun dels tres estadis intermedis establerts per Traducció Democràtica, ja sigui perquè han estat iniciats, perquè s’han implementat parcialment o perquè el seu desplegament és substancial. A més, per àmbits, protecció social, pensions i cures presenta el grau d’implementació més baix, amb 27,8 punts sobre 100, seguida d’institucions, administració i justícia, amb 29,6. Altrament, Unió Europea i acció exterior se situa al capdavant amb 53,8 punts, mentre que medi ambient, energia i clima arriba als 50.
Pel que fa a la quantitat de compromisos que han pogut ser analitzats en cadascun dels programes, DA + CC presenta la proporció més elevada, amb un 77,2%. En el cas de Concòrdia, aquesta xifra baixa fins al 61,2%. «L’objectiu no és reduir el mandat a una xifra ni elaborar un rànquing de partits. Volem oferir una fotografia documentada i comprensible del que es pot observar a partir dels compromisos electorals, mostrant també els límits de l’evidència disponible», ha manifestat la fundadora de Traducció Democràtica, Lisa Cruz.