Debat obert al Consell General sobre el futur de l’INH malgrat el suport unànime al nomenament de Cornella

La cambra parlamentària ha debatut aquest dijous sobre l’efectivitat i el futur de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) en el marc del nomenament, aprovat per unanimitat, de Neus Cornella com anova membre del Comitè Directiu de l’INH. El nomenament ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris, els quals han coincidit a destacar l’adequació del perfil.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que es tracta de “suplir una vacant” produïda per una renúncia el desembre del 2025 i ha remarcat que la candidatura prové dels comuns. “Felicito als comuns perquè són qui han proposat aquest nom”, ha afirmat, tot destacant que amb aquesta incorporació “s’iguala el número entre homes i dones dins l’organisme”.
Malgrat l’acord en el nomenament, el debat ha evidenciat divergències sobre la continuïtat i utilitat de l’INH. Des de Concòrdia, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha qüestionat la necessitat de l’INH i ha apuntat que moltes decisions es continuen prenent des de Govern. “DA ha creat fins a 15 organitzacions que a dia d’avui són ells els que prenen les decisions”, ha afirmat. Tot i això, ha indicat que el grup ha donat suport al nomenament, encara que amb reserves.
En la mateixa línia, el conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha recordat que el seu grup no va donar suport en el seu moment a la creació de l’organisme. “Pensem que en el moment que es va fer no era el que havia de donar resposta a la problemàtica”, ha dit, tot i valorar positivament el perfil de Cornella i assegurar que “pot ser perfecta per a aquest perfil”.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha anat més enllà i ha defensat directament la seva eliminació. “M’arrepenteixo d’haver votat a favor l’INH”, ha afirmat, tot assegurant que “el ministeri ho pot fer perfectament” i avançant que proposaran suprimir-lo en el seu programa electoral.
Pel que fa a la resta d’intervencions, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha defensat la continuïtat de l’organisme. “Es va crear amb uns objectius molt clars”, ha remarcat, tot destacant que Cornella “té un perfil molt adequat” i que l’INH “s’ha de posar en valor”.