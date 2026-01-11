L’INH mantindrà el mateix pressupost el 2026, tot i la reducció d’un 40% de les transferències per part del Govern

El Govern reduirà en un 40% les transferències a l’Institut Nacional de l’Habitatge, que mantindrà el mateix pressupost (una variació de +2,51%) gràcies als ingressos derivats de la prestació de serveis. Així apareix reflectit al projecte de llei del pressupost general per a l’exercici 2026 que es vol aprovar aquest mes al Consell General. Concretament, l’Executiu passarà dels 714.916 euros que destinava en 2025 (la suma de l’import de les transferències corrents més les de capital), als 428.972 euros que enviarà enguany. És a dir, 285.944 euros menys. Segons explica Govern a la memòria del pressupost, això és degut al fet que “es preveu que l’increment de les rendes rebudes vagin equilibrant i assumint la gran part dels costos de gestió i manteniment del mateix parc públic”.
En aquest sentit, l’Institut Nacional de l’Habitatge estima un creixement del 53,98% dels ingressos derivats de la prestació de serveis. Tal com s’especifica al mateix document, aquests passaran dels 569.178 euros que es van recaptar durant l’any 2025 fins als 876.398 euros d’aquest any. És a dir, un creixement de 307.219 euros. A parer del Govern, aquest increment és “gràcies a la previsió de cobrament de les rendes dels edificis que s’han començat a gestionar durant el 2025 i els que s’incorporaran al parc públic durant el 2026”.
Tal com s’explica a la memòria, el Govern detalla que el compromís de l’INH de cara als anys vinents és “treballar perquè el parc públic d’habitatges s’autofinanci, és a dir que amb els ingressos que s’obtinguin es puguin cobrir les despeses de la seva gestió i manteniment”, però encara “serà necessari esperar que el parc públic estigui 100% operatiu”. A més, i sempre que sigui possible, “l’objectiu serà que els ingressos provinents del mateix parc públic o d’altres fonts, permetin que l’INH acabi sent autosuficient cobrint també les despeses ocasionades per altres projectes gestionats des del mateix institut, com el de protecció pública i el de Primer la Llar”, han detallat.
Recordem que l’INH, entre d’altres, té com a funcions principals definir un sistema d’indicadors que permetin conèixer la situació de l’habitatge en termes quantitatius i qualitatius al país; proposar al Govern la planificació de les polítiques públiques de l’habitatge, inclosa l’elaboració de plans estratègics en el sector; tramitar, instruir i gestionar les adjudicacions d’habitatges de protecció pública; i vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i accessibilitat dels habitatges i de les mesures per garantir el seu bon ús.
Així i tot, el pressupost de despeses de l’Institut Nacional de l’Habitatge per al 2026 ascendeix a 1.383.490 euros, un 2,51% més que el 2025, mentre que el pressupost d’ingressos es fixa en la mateixa quantitat, mantenint l’equilibri pressupostari de l’organisme. Un pressupost que, tal com s’explica a la memòria, “reflecteix els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions pròpies de l’INH inclosa la seva funció per a la promoció d’habitatges de protecció pública, així com els recursos econòmics que es preveu liquidar durant aquest exercici”.
Augment de la despesa de personal
D’igual manera, també augmenta, en comparació a l’any anterior, la quantitat de diners que haurien de finançar l’apartat de ‘despeses de personal’. Un creixement que, específicament, està xifrat en un 26,24% i que té un valor estimat de 81.632 euros. És a dir, el 2025 es destinaven 311.042 euros, mentre que durant 2026 aquest número ascendirà fins als 392.675. Aquí s’inclou la remuneració dels membres del comitè director, el sou base dels agents de l’administració de caràcter indefinit o les quotes de la seguretat social.
L’explicació, tal com es recull a la memòria, és “l’adaptació dels tècnics actuals a la graella salarial més un nou tècnic i un nou administratiu”, però també “conserges per fer un seguiment dels edificis que formen part del part públic”.